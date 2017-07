Millionen Touristen sind auch in diesem Sommer wieder per Flugzeug unterwegs. Die Sicherheit der Luftfahrt nimmt stetig zu - so steht es in den Statistiken. Doch es gibt neue Herausforderungen.

Die Zahlen zur Sicherheit der Luftfahrt wirken zur Haupturlaubszeit wie ein Tropfen Balsam für jeden mit Flugangst. Keinen einzigen Toten gab es im ersten Halbjahr 2017 an Bord kommerzieller Linienflüge zu beklagen. Zwar zählten Unfallforscher des sogenannten JACDEC-Büros ("Jet Airliner Crash Data Evaluation Centre") in Hamburg weltweit 16 Todesfälle, doch sie starben bei Fracht-, Demonstrations- oder Bedarfsflügen. "Sensationell", jubelt daher JACDEC-Gründer Jan-Arwed Richter, der bei der Vorlage seiner Halbjahresstatistik der weltweiten Flugunfälle von einer neuen Bestmarke spricht. Die Vergleichzahl des Vorjahrs lag noch bei 175 Toten.

Dabei ist der Boom in der zivilen Weltluftfahrt ungebrochen. Auf 31,4 Milliarden Dollar (27,9 Milliarden Euro) schätzt der internationale Airlineverband IATA seinen Gewinn in diesem Jahr. Damit einher geht ein spürbares Wachstum beim Passagieraufkommen, das im Vorjahr bei immerhin schon 3,7 Milliarden Passagieren lag.

Airlines rund um den Globus spüren trotz diverser Unwägbarkeiten weiter Aufwind. Die deutschen Fluggesellschaften ...

