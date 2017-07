YOC AG: Vorläufige Kennzahlen H1 / 2017: YOC wächst mit rund 30%

DGAP-News: YOC AG / Schlagwort(e): Vorläufiges Ergebnis/Halbjahresergebnis YOC AG: Vorläufige Kennzahlen H1 / 2017: YOC wächst mit rund 30% 11.07.2017 / 08:15 Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent verantwortlich.

Vorläufige Kennzahlen H1 / 2017: YOC wächst mit rund 30 %

- Umsatzsteigerung von rund 30 % im ersten Halbjahr 2017 - Q2 / 2017 - bereinigt um Einmaleffekte ausgeglichenes operatives Ergebnis

- Produktentwicklung: YOC Understitial Ad universell auch auf Desktop verfügbar

Berlin, 11. Juli 2017 - Die YOC AG (Frankfurt, Prime Standard, ISIN DE0005932735) steigert nach vorläufigen Berechnungen im zweiten Quartal 2017 ihren Umsatz um etwa 24 % auf voraussichtlich 3,7 Mio. EUR. Bereinigt um Rückstellungen für das virtuelle Aktienoptionsprogramm zugunsten der Mitarbeiter des Unternehmens in Höhe von rund 0,2 Mio. EUR, erzielt die Gesellschaft voraussichtlich ein ausgeglichenes operatives Ergebnis (EBITDA) im zweiten Quartal 2017.

Damit meldet die Gesellschaft zum siebten Mal in Folge ein zweistelliges Umsatzwachstum auf Quartalsebene. In den ersten sechs Monaten des laufenden Geschäftsjahres wächst die YOC-Gruppe somit voraussichtlich um rund 30 % im Vergleich zum Vorjahreszeitraum. Verantwortlich für das stabile Wachstum der YOC-Gruppe ist der weiter zunehmende Anteil des automatisierten Vertriebs über interagierende Handelssysteme in Echtzeit (Programmatic Advertising).

Darüber hinaus hat das Unternehmen seine Produktentwicklung über Smartphones hinaus verlängert und machte mit dem YOC Understitial Desktop Ad kürzlich sein erfolgreiches mobiles Produkt auch auf Desktop-Browsern verfügbar. Das YOC Understitial Ad wird in allen digitalen Kanälen (Mobile, Desktop und Tablet) der Publisher integriert und ist somit universell einkaufbar. First Mover beim europaweiten Launch des digitalen Werbeformats war der Werbetreibende Pepsi in Polen.

Dirk Kraus, CEO der YOC AG: "Die Entwicklung hin zu einem produktbasierten Ad Tech-Unternehmen schreitet voran und resultiert im ersten Halbjahr 2017 in einer deutlichen Umsatz- und Ergebnissteigerung. Wir rechnen mit einem voraussichtlich ausgeglichenen bereinigten EBITDA für das zweite Quartal 2017."

Weitere Details zum neuen YOC Understital Desktop Ad finden Sie hier.

Über YOC

YOC ist, seit seiner Gründung 2001, Pionier und Marktvorreiter und heute der führende unabhängige Anbieter für datengetriebene Mobile Advertising Lösungen in Europa. Durch seine wegweisenden Technologien wie Programmatic Media Trading und Programmatic Data Targeting ermöglicht YOC Advertisern eine präzise Zielgruppenansprache sowie einen effizienten Einsatz ihrer Werbebudgets. YOC bietet technische Lösungen und kreative mobile Ad Formate für die optimale Vermarktung von mobilem Werbeinventar. Bereits 2012 wurde YOC mit dem Mobile Gold Award des Cannes Lions für das mobile Werbeformat YOC Mystery Ad ausgezeichnet. Internationale Top-Werbetreibende aus verschiedenen Branchen wie Microsoft, Google, Mercedes-Benz, Vodafone, Coca-Cola, Dior oder Samsung arbeiten mit YOC zusammen. Das Unternehmen überzeugt durch ein hochwertiges Mobile Premium Inventar aus einem Portfolio von über 300 internationalen Publishern mit hoher Reichweite und garantierter Brand-Safety - sowohl für Branding als auch für Performance-Ziele. Mit seinen Technologie-Plattformen erreicht YOC mobile Internetnutzer weltweit. YOC ist seit 2009 am Prime Standard der Frankfurter Börse gelistet und unterhält Standorte in Berlin, Düsseldorf, London, Madrid, Warschau und Wien. Erfahren Sie mehr unter www.yoc.com.

