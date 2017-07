Dow Jones hat von EQS/DGAP eine Zahlung für die Verbreitung dieser Pressemitteilung über sein Netzwerk erhalten.

DGAP-Media / 2017-07-11 / 08:30 *Bayreuth. *Die SeniVita Sozial gGmbH (SVS) hat im ersten Quartal 2017 ein positives Betriebsergebnis (EBIT) von 0,4 Mio. Euro erreicht. Die Geschäftsentwicklung des gemeinnützigen Unternehmens liegt damit im Plan. Die Geschäftsführung bestätigt daher den Ausblick für 2017 und 2018, wonach im laufenden Geschäftsjahr insgesamt ein positives Ergebnis erzielt werden und dieses in 2018 weiter gesteigert werden soll. Die SVS betreibt selbst drei Pflegeeinrichtungen für schwerstbehinderte Kinder und Jugendliche und erzielt zudem noch Grundstückserträge als Eigentümer diverser Pflegeimmobilien. Daraus flossen dem Unternehmen im ersten Quartal Erlöse von rund 2,4 Mio. Euro zu. Dem standen betriebliche Aufwendungen in Höhe von 1,8 Mio. Euro gegenüber, davon 1,4 Mio. Euro für Personal. Vor Abschreibungen und Aufwendungen für Instandhaltung und Instandsetzung ergibt sich daraus ein EBITDA von 0,6 Mio. Euro. Unter Berücksichtigung von Zinszahlungen, vor allem aber jedoch der Vergütungen für Genussrechte und -scheine (0,6 Mio. Euro), ist das Quartalsergebnis mit 0,1 Mio. Euro noch leicht negativ. "Die Sanierung unserer Tochtergesellschaft SeniVita Social Care GmbH (SSC) macht weitere Fortschritte. Gleichzeitig enzwickelt sich die Auslastung unserer Pflegebetriebe planmäßig stabil bis steigend. Wir gehen daher davon aus, dass wir für 2017 insgesamt ein deutlich positives Jahresergebnis erzielen werden", betont SVS-Geschäftsführer Dr. Horst Wiesent. Die SVS hat für das erste Quartal 2017 erstmals - auf freiwilliger Basis - einen Quartalsabschluss erstellt und diesen auf ihrer Homepage unter www.senivita-sozial.de [1] veröffentlicht. Erläuterungen und weitere Informationen dazu gibt die Geschäftsführung der SeniVita Sozial gemeinnützige GmbH den Genussrechts- und Genussschein-Investoren im Rahmen einer Telefonkonferenz am Donnerstag, 13. Juli 2017, um 11:30 Uhr. Interessenten können sich dafür unter info@senivita.de anmelden und erhalten dann die Einwahldaten per E-Mail zugeschickt. *Ansprechpartner für weitere Informationen:* *SeniVita Sozial gGmbH* *Sebastian Brunner* Unternehmenskommunikation Unternehmenskommunikation Wahnfriedstraße 3 Tel: 0175/5604673 95444 Bayreuth E-Mail: sebastian.brunner@brunner-commu nications.de Tel: 0921/507087-30 E-Mail: info@senivita.de [2] Ende der Pressemitteilung Emittent/Herausgeber: SeniVita Sozial gGmbH Schlagwort(e): Dienstleistungen 2017-07-11 Veröffentlichung einer Pressemitteilung, übermittelt durch DGAP - ein Service der EQS Group AG. Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich. Die DGAP Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen. Medienarchiv unter http://www.dgap.de Sprache: Deutsch Unternehmen: SeniVita Sozial gGmbH Wahnfriedstraße 3 95444 Bayreuth Deutschland Internet: www.senivita-sozial.de ISIN: DE000A1XFUZ2 WKN: A1XFUZ Börsen: Freiverkehr in Hamburg, Stuttgart; Open Market in Frankfurt Ende der Mitteilung DGAP-Media 591375 2017-07-11 1: http://public-cockpit.eqs.com/cgi-bin/fncls.ssp?fn=redirect&url=b5a2356ad2f32c30b74f811ec620b2db&application_id=591375&site_id=vwd&application_name=news 2: mailto:jach.e@senivita.de

July 11, 2017 02:30 ET (06:30 GMT)