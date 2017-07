Bad Marienberg - TUI AG (ISIN DE000TUAG000/ WKN TUAG00) veräußert alle verbliebenen Anteile (8,5 Mio. Aktien) an der Hapag-Lloyd AG1 in einem auf dem offenen Markt platzierten Blocktrade (beschleunigtes Bookbuilding), zu einem garantierten Mindestpreis, der sich nah am heutigen Schlusskurs orientiert, so das Unternehmen in einer aktuellen Pressemitteilung. Näheres entnehmen Sie bitte dem Wortlaut der folgenden Pressemeldung:

