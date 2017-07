...wie das bekannte Rüttelsieb: Die Guten bleiben drin, die Schlechten fallen raus. BAYER machte es vor acht Tagen schon einmal vor: Fast 10 % Kursverlust in drei Tagen für die Nummer 3 im DAX, am Marktwert gemessen. Wo liegt der nächste Einkaufskurs? Unsere Limit-Staffel vom 20.04. hat bekanntlich nicht gezogen. Die Vorwette auf die französische Wahl zog den DAX kurzfristig auf über 20 % hoch, wofür es keine faktischen Belege, aber eine Menge Erwartungen gab. Deshalb passen wir unsere Limit-Strategie den neuen Realitäten an, siehe bitte die nächste Seite.



BAYER änderte seine Meinung zur Geschäftslage innerhalb von sechs Wochen. Das ist für einen breit aufgestellten und großen Konzern sehr ungewöhnlich, zudem kurz vor der Fusion mit MONSANTO, die spätestens im September abgeschlossen sein soll.



In der Frankreich-Rally stieg der BAYER-Kurs von 104 auf 124 € = 19 %, das war offenbar reine Luft. Wo landet BAYER nach Vorlage der Halbjahreszahlen und der Einarbeitung der MONSANTO-Zahlen ab dem dritten Quartal?



Unsere bisherige Limit-Staffel lautete 102 / 99 / 97 €. Das waren rund 10 % zu wenig. Am Kursziel von 135 € halten wir gleichwohl fest. Auffällig: Der Einbruch des BAYER-Kurses erfolgte mit einem ungewöhnlich hohen Umsatz von 642 Mio. € an einem Tag bei 4,3 % Tagesverlust. Damit dürften sämtliche spekulativen Positionen in BAYER aufgelöst worden sein. Es waren immerhin drei Mal mehr als im Schnitt der letzten Wochen.



