... Rainer Hundsdörfer will den Konzern so rasant entwickeln, wie er privat mit dem Porsche auf der Rennstrecke oder einer Luxus-Ducati auf kurvigen Landstraßen unterwegs ist (laut eigenem Zitat). So vollmundig klingt es neuerdings aus Wiesloch.



Wir ergänzen zu den bisherigen Einschätzungen: Umsatzziele von 3 Mrd. € sind die erste Zielmarke. Laut CEO:



Von 1.000 Entwicklern sind bisher rund 400 Software-Spezialisten dran, die Industrie 4.0-Kompetenzen von HEIDELBERGER DRUCK rund um alles, was mit Druck zu tun hat, zu forcieren.



Das Unternehmen ist eines der schwierigsten Comebacks der letzten zwei Jahre. Zwei Chefs wurden bereits verschlissen. Die ungewöhnlich hohe Qualität der Fachkräfte rechtfertigt die Annahme, dass der forcierte Umbau unter dem Stichwort "Subskriptionsmodelle im Maschinenbau" mit einer hohen Wahrscheinlichkeit gelingen kann. Unser sehr hoher Zielkurs bis 5 € mag umstritten sein, wir ändern ihn dennoch gleichwohl nicht, weisen aber auf die längere Zeitachse hin. Immerhin geht es um rund 60 % Potenzial.



In beiden Fällen entscheidet die Strategie der Chefs und nicht die aktuellen Ergebnisse von einem oder zwei Quartalen. Darin bleibt die wichtigste Erwartungshaltung des Marktes, was wir ausdrücklich wiederholen.



Dies ist ein Ausschnitt aus der Actien-Börse.



Ihre Bernecker Redaktion / www.bernecker.info