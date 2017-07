Veröffentlichung von Insiderinformationen gemäß Artikel 17 MAR



Moers (pta011/11.07.2017/08:55) - AMALPHI MELDET UNGEPRÜFTE FINANZKENNZAHLEN FÜR DAS ERSTE HALBJAHR 2017 DEUTLICH VERBESSERTE UMSATZ- UND ERGEBNISSITUATION



Moers, 11.7.2017: Die amalphi ag meldet mit ihrem ungeprüften Halbjahresabschluss 2017 für das erste Halbjahr 2017 einen Umsatz in Höhe von TEur 940,8 (Vorjahr: TEur 720,7) sowie einen Verlust nach Steuern und Zinsen in Höhe von TEur -336,9 (Vorjahr: TEur -518,8). Dies entspricht einer Steigerung des Umsatz von ca. 31 %. Der im ersten Halbjahr typischer weise anfallende Nachsteuer- Verlust konnte noch stärker um 35% reduziert werden. Das Ergebnis vor Zinsen und Steuern (EBIT) betrug TEur -274,9 (Vorjahr: TEur -449,1) und hat sich damit gegenüber dem Vorjahreszeitraum ebenfalls signifikant verbessert (+39 %). Neben dem gestiegenen Umsatz machen sich hier auch die von TEur 302,3 in 2016 auf TEur 274,2 in 2017 verminderten sonstigen betrieblichen Aufwendungen positiv bemerkbar.



Ausblick 2017 Die Gesellschaft geht weiterhin davon aus, dass im Gesamtjahr 2017 eine deutliche Umsatzsteigerung auf TEur 2.700 (Vorjahr: TEur 1.883,8) erreicht werden kann.



Der komplette Halbjahresabschluss wird auf der Internetseite unter http://www.amalphi.de/finanzberichte.html veröffentlicht.



Über amalphi Die amalphi ag wurde 2003 gegründet und ist ein herstellerunabhängiger Spezialanbieter von Multi-Vendor-Wartungskonzepten für den professionellen IT-Anwender. Das Wartungskonzept wird für Geräte aller namhaften IT-Hersteller angeboten (TPM: Third-Party-Maintenance).



Wertpapierkennnummer (WKN): 813 135 International Securities Identification Number (ISIN): DE0008131350 Kontakt: Investor Relations, amalphi AG Fritz- Peters- Str. 20, D 47447 Moers T, Telefax: 02841-36 866 - 47



E-Mail: ir@amalphi.de



(Ende)



Aussender: amalphi ag Adresse: Fritz-Peters-Straße 20, 47447 Moers Land: Deutschland Ansprechpartner: Peter Biewald Tel.: +49 2841 368660 E-Mail: ir@amalphi.de Website: www.amalphi.de



ISIN(s): DE0008131350 (Aktie) Börsen: Basic Board in Frankfurt, Freiverkehr in Düsseldorf; Freiverkehr in Berlin



Quelle: http://adhoc.pressetext.com/news/1499756100701



© pressetext Nachrichtenagentur GmbH Pflichtmitteilungen und Finanznachrichten übermittelt durch pressetext.adhoc. Archiv: http://adhoc.pressetext.com . Für den Inhalt der Mitteilung ist der Aussender verantwortlich. Kontakt für Anfragen: adhoc@pressetext.com oder +43-1-81140-300. (END) Dow Jones NewswiresJuly 11, 2017 02:55 ET (06:55 GMT)