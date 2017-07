The following instruments on XETRA do have their first trading day 11.07.2017

Die folgenden Instrumente in XETRA haben ihren ersten Handelstag am 11.07.2017



TrdMod InstCode Exch ISIN Name InstGrp InstType Curr CCP



CA XFRA US693475AK12 PNC FINANCIAL S 11/UND. O BD03 BON USD N

CA XFRA US693475AQ81 PNC FINANCIAL S 16/UND. S BD03 BON USD N

CA XFRA US785592AE61 SABINE PASS LIQ. 2021 BD03 BON USD N

CA XFRA US867914BJ13 SUNTRUST BANKS 14/UND. BD03 BON USD N

CA XFRA XS0784926270 1MDB ENERGY 12/22 BD03 BON USD N

CA XFRA XS0879849312 PETRON 13/UND. FLR REGS BD03 BON USD N

CA XFRA XS1028948047 PIZZAEXPRESS FI.14/22REGS BD03 BON GBP N

CA XFRA XS1167284436 DIB TIER 1 SUK. 15/UN.FLR BD03 BON USD N

CA XFRA XS1418855455 EI SUKUK CO. 16/21 MTN BD03 BON USD N

CA XFRA XS1557228357 B+M EUROP.VAL.RE. 17/22 BD03 BON GBP N

CA XFRA XS1617128928 SUN HUNG KAI PR.17/UNDMTN BD03 BON USD N

CA XFRA XS1644418904 LIQUID TEL. FI. 17/22REGS BD03 BON USD N

CA XFRA XS1645483923 VOLKSW.FIN.SERV 17/22 MTN BD03 BON GBP N

CA XFRA XS1645651909 BANKIA 17/UND. FLR BD03 BON EUR N

CA XFRA XS1646904828 ABN AMRO BANK 17/20 MTN BD03 BON GBP N

CA XFRA XS1647100848 CMA CGM 17/22 REGS BD03 BON EUR N

CA FZV1 XFRA BMG0403V2062 APAC RES LTD HD 1 EQ00 EQU EUR N

CA 8SX XFRA CA09570P1053 BLUE MOON ZINC EQ00 EQU EUR N

CA 0AV XFRA US25985T1025 DOVA PHARMACEUTI. DL-,001 EQ00 EQU EUR N

CA YC51 XFRA US35906A3068 FRONTIER COMMUNIC. DL-,25 EQ00 EQU EUR Y

CA TEHP XFRA US7136615025 PEREGRINE PHARMA. DL-,001 EQ00 EQU EUR N

CA UIQ1 XFRA IE00BYT5CV85 UBS ETFS-CMCI EX-AS HEOAA EQ01 EQU EUR Y