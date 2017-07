FOLGENDE WERTPAPIERE WERDEN AM 11.07.2017 CUM DIVIDENDE/ZINSEN UND AM 12.07.2017 EX DIVIDENDE/ZINSEN GEHANDELT.

THE PRE-DIVIDEND/INTEREST DAY OF THE FOLLOWING SHARES WILL BE 11.07.2017. THE EX-DIVIDEND/INTEREST DAY WILL BE 12.07.2017.



INSTR EXCH ISIN INSTRUMENT NAME REF.PRC ADJUST

LYQS XFRA FR0010967323 L.IBOXX DL L.E.M.S.UETF A 4.653 EUR

DIC XFRA DE000A1X3XX4 DIC ASSET AG NA O.N. 0.400 EUR

MOM XFRA USY541641194 MAHINDRA+MAHIN.GDR/REG.S 0.178 EUR

TGR XFRA US9884981013 YUM BRANDS 0.263 EUR

TTA XFRA US8965221091 TRINITY IND. DL 1 0.114 EUR

TLK XFRA US8894781033 TOLL BROTHERS DL -,01 0.070 EUR

SUX XFRA US87162W1009 SYNNEX CORP. DL -,001 0.219 EUR

SLH XFRA US8081941044 SCHULMAN INC., A. DL 1 0.180 EUR

RLI XFRA US7594701077 RELIANCE INDS GDR 144A/2 0.298 EUR

PD2 XFRA US7033951036 PATTERSON COS INC. DL-,01 0.228 EUR

M2K XFRA US59522J1034 MID-AMER. APARTM. COMM. 0.764 EUR

ME5A XFRA US5915202007 METHODE ELECTR. DL-,50 0.079 EUR

MSQ XFRA US5745991068 MASCO CORP. DL 1 0.088 EUR

ID7 XFRA US45167R1041 IDEX CORP. DL-,01 0.325 EUR

HHP1 XFRA US4380902019 HON HAI PREC.IND.GDR S/2 0.260 EUR

WOO XFRA US3448491049 FOOT LOCKER DL-,01 0.272 EUR

FCS XFRA US31430F1012 FELCOR LODGING TR. DL-,01 0.053 EUR

OLD XFRA US22410J1060 CRACKER BARREL OLD DL-,01 4.126 EUR

BK2 XFRA US1184401065 BUCKLE INC. DL-,01 0.219 EUR

BNU XFRA US06652K1034 BANKUNITED INC. DL-,01 0.184 EUR

BMI XFRA US0556301077 BP PRUDHOE BAY ROLTY UBI 0.731 EUR

QFI XFRA US0259321042 AMER. FINL GRP 0.274 EUR

ABL XFRA US0028241000 ABBOTT LABS 0.233 EUR

LYPU XFRA LU0496786905 MUL-LYX.AU.S+PASX200UEDEO 0.880 EUR

LYPT XFRA LU0496786731 MUL-LYX.MSCI CA.U.ETF DEO 1.550 EUR

LYPS XFRA LU0496786574 MUL-LYX.S+P500UC.ETF D-EO 0.230 EUR

ZWC1 XFRA HU0000074844 ZWACK UNICUM NA A UF 1000 3.407 EUR

LYQY XFRA FR0010975771 LYX.BOFAML EO HYXFB.U.ETF 4.750 EUR

LYPP XFRA FR0010833574 LY.FTSE E./N.G.D.UETF DEO 1.000 EUR

LYPM XFRA FR0010833566 LY.FTSE E./N.U.S.UETF DEO 1.100 EUR

LYPL XFRA FR0010833558 L.FTSE E./N.D.E.U.ETF DEO 1.150 EUR

LYM8 XFRA FR0010527275 LYX.WORLD WATER U.ETF DEO 0.600 EUR

LYM9 XFRA FR0010524777 LYX.NEW ENERGY U.ETF DEO 0.190 EUR

LRX2 XFRA FR0010481127 LYX.EUROMTS CO.BD A.U.ETF 2.900 EUR

LYM4 XFRA FR0010407197 LYXOR PRIVEX U.ETF DEO 0.190 EUR