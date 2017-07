Von Stefan Lange

BERLIN (Dow Jones)--Die SPD hätte zwei Umfragen zufolge zurzeit keine Chance auf die Führung eines Regierungsbündnisses. Im aktuellen Insa-Meinungstrend für die Bild kommen die Sozialdemokraten auf 25 Prozent, im ebenfalls am Dienstag veröffentlichten Stern-RTL-Wahltrend gar nur auf 22 Prozent. Sowohl in einer rot-rot-grünen Koalition als auch in einer Ampel mit FDP und Grünen würde es für die SPD damit nicht reichen.

Laut Insa steht die Linke aktuell bei 9,5 Prozent, die Grünen kommen auf 6,5 Prozent und die FDP auf 9 Prozent. Rot-Rot-Grün käme damit auf 41 Prozent, SPD, FDP und Grünen auf zusammen 40,5 Prozent. In dem von Forsa erhobenen Stern-RTL-Wahltrend erreicht die Linke 9 Prozent, Grüne und FDP verharren bei jeweils 8 Prozent. Rot-Rot-Grün hätte bei einer Bundestagswahl demnach 39 Prozent, die Ampel könnte 38 Prozent auf sich vereinen.

Bei Insa erreichen CDU und CSU 36 Prozent, bei Forsa 39 Prozent. Die AfD liegt bei 9,5 beziehungsweise 8 Prozent.

Merkel besser als Schulz

Der Insa-Meinungstrend wurde vom 7. bis zum 10. Juli, also unter dem Eindruck der G20-Krawalle, bei 2.009 Bürgern erhoben. Forsa befragte vom 3. bis 7. Juli, also vor dem G20-Gipel, 2.501 Bundesbürger.

Bei der Kanzlerpräferenz bleiben laut Forsa die Werte stabil. Wenn der Bundeskanzler direkt gewählt werden könnte, würden sich 51 Prozent aller Wahlberechtigten für CDU-Chefin Angela Merkel entscheiden und 22 Prozent für ihren SPD-Herausforderer Martin Schulz.

Nur 10 Prozent aller Bundesbürger trauen der SPD demnach zu, mit den Problemen in Deutschland am besten fertig zu werden. Selbst von den eigenen Anhängern sind davon lediglich 42 Prozent überzeugt. 36 Prozent aller Befragten sprechen der Union diese politische Kompetenz zu, allerdings drei Prozentpunkte weniger als in der Vorwoche. 44 Prozent trauen keiner Partei zu, mit den Problemen in Deutschland fertig zu werden.

