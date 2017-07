Zuletzt zeigten sich die Aktienmärkte relativ schwach, dazu zählt auch das Wertpapier der Linde Gruppe - Doch nach einem Boden im Bereich einer markanten Unterstützung zeigt sich wieder reges Kaufinteresse beim Gasehersteller.

Übergeordnet kann seit Anfang 2016 eine deutliche Erholungsbewegung in dem Wertpapier von Linde festgestellt werden, die von dem Unterstützungsniveau um 113,50 Euro auf ein bisheriges Verlaufshoch von 179,70 Euro vor wenigen Wochen aufwärts geführt hat. Zwar verfehlte die Aktie nun knapp ihre Zwischenhochs aus 2015 bei 182,50 Euro und setzte anschließend zu einer zwischengeschalteten Konsolidierung zurück auf das Unterstützungsniveau von 166,00 Euro an, konnte sich jedoch in den vergangen Handelstagen an dieser Marke stabilisieren und im heutigen Handel sogar zurück über den gleitenden Durchschnitt EMA 50 ...

Den vollständigen Artikel lesen ...