DAX - Widerstand der Bären

Henry Philippson,

Godmode-Trader.de

Hallo am Vormittag,

der DAX® brachte gestern zunächst den prognostizierten "Rücksetzer in den Bereich 12.390 bis 12.425 Punkte". Auf dem Niveau stabilisierte sich der Index dann zunächst. Heute Vormittag setzt sich dann die Aufwärtskorrektur weiter fort und das deutsche Börsenbarometer klettert kurz nach der Eröffnung wieder über die vielbeachtete 12.500 Punkte-Marke.

Die Kraft der Bullen hielt allerdings nicht besonders lange: Das deutsche Börsenbarometer traf nördlich der 12.520er Marke auf massiven Widerstand der Bären und der Index wurde direkt wieder dorthin geschickt wo er herkam: In den Bereich 12.450 Punkte. Die Stundenkerze nach der heutigen Eröffnung ist somit kurzfristig klar bärisch zu interpretieren. So lange das heutige Tageshoch knapp oberhalb von 12.540 Punkten nicht per Stundenschlusskurs überwunden werden kann, ist für die kommenden 24 Handelsstunden tendenziell ein erneuter "Abtaucher" unter die 12.400 Punkte-Marke zu präferieren. Oberhalb von 12.540 Punkten steigen hingegen die Chancen für eine größere Erholung Richtung 12.650 Punkte, bis dahin dominieren nun vorerst allerdings wieder die Abwärtsrisiken.

DAX® in Punkten 1-Stundenchart: 1 Kerze = 1 Stunden (log. Kerzenchartdarstellung)

Betrachtungszeitraum: 22.06.2017 - 11.07.2017. Historische Betrachtungen stellen keine verlässlichen Indikatoren für zukünftige Entwicklungen dar. Quelle: Guidants.com

DAX® in Punkten Monatschart: 1 Kerze = 1 Monat (log. Kerzenchartdarstellung)

Betrachtungszeitraum: 01.07.2012 - 01.07.2017. Historische Betrachtungen stellen keine verlässlichen Indikatoren für zukünftige Entwicklungen dar. Quelle: Guidants.com

Turbo Bull auf DAX® Index für eine Spekulation auf einen Anstieg des Index

Basiswert WKN Verkaufspreis in EUR Basispreis/Knock-Out in Pkt. Hebel letzter Bewertungstag DAX® Index HW2FU9 19,11 10.550 6,54 12.12.2017 DAX® Index HW2FWB 10,21 11.450 12,34 12.12.2017

Quelle: HypoVereinsbank onemarkets; 11.07.2017; 10:18 Uhr

Turbo Bear auf DAX® Index für eine Spekulation auf einen Kursverlust des Index

Basiswert WKN Verkaufspreis in EUR Basispreis/Knock Out in Pkt. Hebel letzter Bewertungstag DAX® Index HW2F0A 18,53 14.275 6,99 12.12.2017 DAX® Index HW2FY5 8,73 13.300 14,36 12.12.2017

Quelle: HypoVereinsbank onemarkets; 11.07.2017; 10:18 Uhr

