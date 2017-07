Wer seinen Job verliert, kommt oft auch in Schwierigkeiten beim bezahlen der Hypothek. Wenn sich das massenweise wiederholt, haben Banken ein Problem - und nicht nur die.

Rund 1000 Milliarden Euro - die Summe der faulen Kredite in den Büchern der europäischen Banken ist schwindelerregend. Das Problem ist eine Altlast der großen Wirtschafts- und Finanzkrise, aber auch riskanter Bankstrategien, die staatliche Aufseher nicht ausreichend einhegten. Nun wollen die EU-Länder mit einem "Aktionsplan" gegensteuern. Am Dienstag berät Bundesfinanzminister Wolfgang Schäuble mit seinen EU-Kollegen darüber in Brüssel.

Was sind eigentlich faule Kredite und woher kommen sie?

Offiziell spricht man von ausfallgefährdeten oder notleidenden Krediten, abgekürzt nach dem englischen Begriff "non-performing loan" als NPL. Gemeint ist, dass der Kreditnehmer mit Zins oder Tilgung in Rückstand gerät und das Darlehen möglicherweise nicht zurückzahlen kann. Grund sind zum Beispiel wirtschaftliche Not, etwa nach dem Verlust eines Arbeitsplatzes, oder bei Unternehmen schlechte Geschäfte.

