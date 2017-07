Frankfurt am Main - Investoren scheinen mehr "Ramsch" in ihrem Portfolio zu haben und müssen dementsprechend mit einem höheren Ausfallrisiko als noch vor vier Jahren rechnen, so die Experten von VanEck.Seit 2013 seien die Durchschnittsratings der Schwellenländeranleihen von BBB- auf BB+ gefallen. Zur gleichen Zeit hätten sich die Renditen trotz höheren Risikoaufschlägen verringert.

