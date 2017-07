Lieber Investor,

noch immer wächst die weltweite Geldmenge in einem atemberaubenden Tempo. Dass die diversen QE-Programme der Notenbanken Geschichte sein sollen, kann man vor diesem Hintergrund nicht behaupten. Noch immer werden Hunderte Milliarden in die Märkte gepumpt und die Bilanzen der Notenbanken wachsen in einem Tempo, das verzweifelt an das Niveau des Krisenjahrs 2012 erinnert.

Es ist zwar zu erwarten, dass sich das Geldmengenwachstum in den kommenden ... (Dr. Bernd Heim)

