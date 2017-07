Die Kleinaktionäre des börsennotierten oberösterreichischen Wasseraufbereitungsunternehmens BWT (Mondsee) sollen beim geplanten Rückzug von der Börse eine Barabfindung in Höhe von 16,51 Euro je Aktie erhalten. Dies kündigte die WAB Privatstiftung als BWT-Hauptgesellschafterin am Dienstag an. Basis ist ein Deloitte-Gutachten. ...

