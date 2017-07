Köln (ots) -



- Frühbucherrabatte auf hochwertige Wohnmobile von Road Bear (USA) für Reisen ab 2018



- Verfügbarkeiten bei Fraserway (Kanada) werden für einzelne Termine knapp



- Wohnmobile von Road Bear bereits jetzt für 2019 bei CamperDays buchbar



Wer für das kommende Jahr einen Wohnmobil-Urlaub in Kanada oder den USA plant, sollte nicht zu lange mit der Buchung warten. Besonders die hochwertigen Wohnmobile des US-amerikanischen Anbieters Road Bear sowie des kanadischen Vermieters Fraserway sind aufgrund ihres guten Preis-Leistungs-Verhältnisses sehr beliebt und daher in der Regel schnell ausgebucht. Die Fahrzeuge haben eine maximale Laufleistung von 12 Monaten und Zudem können Kunden jetzt noch von Frühbucherrabatten profitieren. "Für USA-Reisen ab dem 1. April 2018 gibt es bei Road Bear noch bis Ende August einen Frühbucherrabatt von 15 % auf den Basispreis und auf das Premium-Paket", erklärt Raphael Meese, Produktmanager bei CamperDays. Danach seien es immerhin noch 10 % Rabatt, sofern die Buchung vor dem 16. Oktober 2017 erfolgt.



Neben den Fahrzeugen von Cruise Canada sind bei CamperDays ab sofort auch Wohnmobile von Fraserway für einen Kanada-Urlaub im nächsten Jahr buchbar, die Verfügbarkeiten werden jedoch jetzt schon knapp. "Für vereinzelte Termine haben wir bei Fraserway bereits das Maximum an Buchungen erreicht", so Raphael Meese. Wohnmobile von Road Bear können bei CamperDays ab sofort sogar mit einer Rückgabe bis zum 31.03.2019 gebucht werden. Obwohl der Anbieter für die Saison 2018/19 sein Angebot deutlich aufstocken möchte, rät Raphael Meese zu einer frühzeitigen Buchung: "Wir gehen davon aus, dass bei beliebten Vermietern wie Road Bear die Verfügbarkeiten trotz größerer Flotte schnell schmelzen."



Für die Saison 2018 hat Fraserway außerdem folgende Änderungen vorgenommen: Das Mindestmietalter wurde von 21 auf 25 Jahre angehoben, alle Stationen sind die ganze Saison über auch samstags geöffnet und die generelle Mindestmietdauer wurde auf 7 Nächte erhöht.



