init innovation in traffic systems SE: Busverkehr in Metropolregion Hamburg wird 'smart'

DGAP-News: init innovation in traffic systems SE / Schlagwort(e): Sonstiges init innovation in traffic systems SE: Busverkehr in Metropolregion Hamburg wird 'smart' 11.07.2017 / 12:21 Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent verantwortlich.

- Verkehrsbetriebe Hamburg-Holstein GmbH will schnellere Information und effizienteres Mobilitätsmanagement für Fahrgäste - init liefert integrierte Lösung für Datenmanagement, Leitsystem, Fahrgastinformation und elektronisches Fahrgeldmanagement - Auftragsvolumen deutlich über 10 Mio. Euro

Die Verkehrsbetriebe Hamburg-Holstein GmbH (VHH) wird künftig ganz vorne sein, wenn es um ein effizientes Management ihres Busverkehrs und zuverlässige Fahrgastinformation geht. Möglich macht dies eine integrierte Gesamtlösung von init, dem führenden Spezialisten für Telematik- und elektronische Zahlungssysteme für Busse und Bahnen. Einen entsprechenden Auftrag im Gesamtvolumen von deutlich über 10 Mio. Euro zur Lieferung und Installation der dafür notwendigen Hard- und Software hat das Karlsruher Systemhaus jetzt aus Hamburg erhalten.

Im Bereich der Telematiksysteme war es eine der größten Ausschreibungen der letzten Jahre im Öffentlichen Personennahverkehr in Deutschland - und eine der technisch anspruchsvollsten. Die VHH, mit über 100 Mio. beförderten Fahrgästen im Jahr das zweitgrößte Busverkehrsunternehmen Norddeutschlands, will eine völlig neue Informationsinfrastruktur aufbauen - für ihre Fahrgäste, für sich und ihre Kooperationspartner. Installiert werden soll das Ganze bei laufendem Betrieb der Altsysteme und natürlich ohne für die Fahrgäste spürbare Beeinträchtigungen. Und hierbei vertraut die VHH ganz auf die umfangreiche Erfahrung der init innovation in traffic systems SE aus weltweit mittlerweile über 600 erfolgreich realisierten Projekten.

Zukunftsweisendes Mobilitätssystem nimmt 2019 den Betrieb auf

Die zentrale Steuereinheit in der Leitstelle ist dabei zukünftig das Intermodal Transport Control System (ITCS), das Leitsystem für den gesamten Verkehrsbetrieb, angefangen von den Busbetriebshöfen, über die Fahrzeuge, die Haltestellen, bis hin zur Integration der Partnerunternehmen. Es sammelt und verarbeitet alle Daten und bringt diese in Echtzeit dorthin, wo sie gebraucht werden, in die Leitstelle, auf die Bordrechner in den Bussen, die Displays draußen und auch die Smartphones der Fahrgäste.

Das Herzstück in den Bussen ist künftig der EVENDpc2, als kombinierte Bordrechner/Ticketingeinheit ein Multitalent. Das durchdachte Bedienkonzept für den Fahrer in Verbindung mit der umfangreichen Funktionalität im modernen Vertriebs-Hintergrundsystem MOBILEvario machen somit auch den Fahrscheinerwerb bequemer, schneller und günstiger.

Für Fahrgäste wie für die VHH bringt diese integrierte Lösung also viele Erleichterungen und Vorteile. Deshalb soll das System so schnell wie möglich in Betrieb gehen. Neben der Erneuerung des Betriebsfunksystems, der Ausstattung von 600 Bussen und der Ausrüstung der Leitstelle, müssen dafür auch 110 Haltestellenanzeiger integriert und mehrere komplexe Schnittstellen realisiert werden. Mitte 2019 soll es dann soweit sein, die 154 Buslinien der VHH werden zu einem zukunftsweisenden Mobilitätssystem.

"init macht Mobilität einfach, effizient und zuverlässig. Für die Fahrgäste wie für die Nutzer unserer Systeme. Für die VHH liefern wir jetzt ein voll integriertes Gesamtsystem mit maximaler Wertschöpfungstiefe. Angefangen vom Datenmanagement, über das ITCS, Statistik, elektronisches Fahrgeldmanagement bis hin zu modernsten Fahrzeugsystemen aus einer Hand. Wir gehen davon aus, dass diese Lösung auch andere Verkehrsbetriebe in der Region überzeugt", so init-Vorstandsvorsitzender Dr. Gottfried Greschner.

Kontakt: Mitteilende Person: Simone Fritz Investor Relations ir@initse.com

11.07.2017 Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht, übermittelt durch DGAP - ein Service der EQS Group AG. Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.

Die DGAP Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen. Medienarchiv unter http://www.dgap.de

Sprache: Deutsch Unternehmen: init innovation in traffic systems SE

Käppelestraße 4-10 76131 Karlsruhe Deutschland Telefon: +49 (0)721 6100 0 Fax: +49 (0)721 6100 399 E-Mail: ir@initse.com Internet: www.initse.com ISIN: DE0005759807 WKN: 575980

Börsen: Regulierter Markt in Frankfurt (Prime Standard); Freiverkehr in Berlin, Düsseldorf, Hamburg, München, Stuttgart, Tradegate Exchange

Ende der Mitteilung DGAP News-Service

591587 11.07.2017

ISIN DE0005759807

AXC0123 2017-07-11/12:22