AVM-Vorschau auf die IFA 2017



- Mehr WLAN-Mesh-Leistung im Heimnetz - Flexibel und schnell: FRITZ!Powerline 1260E mit WLAN AC+N - Das Funknetz im Griff: Die neue FRITZ!App WLAN - Neue Flaggschiffe: FRITZ!Box 7590 und FRITZ!Box 6590 Cable - Ein Jahr Routerfreiheit in Deutschland



Auf dem IFA Innovations Media Briefing am 11. und 12. Juli in Berlin gibt AVM eine Vorschau auf erste IFA-Highlights 2017. Der Fokus liegt dabei auf WLAN-Mesh im Heimnetz. Durch die einfache Einrichtung, das perfekte Zusammenspiel der Komponenten und neuester Technologien sorgen FRITZ!-Produkte immer für eine optimale WLAN-Abdeckung mit hohem Datendurchsatz. AVM zeigt vor Ort eine Laborversion des nächsten großen FRITZ!OS, das noch mehr WLAN-Mesh-Leistung für die FRITZ!-Produkte bietet. Auch vorhandene FRITZ!Box-Modelle, FRITZ!WLAN Repeater und FRITZ!Powerline/WLAN-Produkte profitieren so kostenlos von neuen Leistungen und Funktionalitäten. Auf dem IFA-Media-Briefing setzt AVM auch den neuen FRITZ!Powerline 1260E in Szene: Durch die Kombination von Gigabit-Powerline und schnellem WLAN AC+N ist das neue Produkt bestens auf das Zusammenspiel der Komponenten im Mesh-Heimnetz ausgerichtet. Es unterstützt beide WLAN-Frequenzen, 2,4 und 5 GHz, und bietet mit Powerline einen zusätzlichen Kanal über die Stromleitung. Weiterhin präsentiert AVM die FRITZ!App WLAN für Android im neuen Design. Die WLAN-Durchsatzmessung ist damit noch präziser und die App zeichnet Netzwechsel und Verbindungsabbrüche auf. Mit der FRITZ!Box 7590 und der FRITZ!Box 6590 Cable hat AVM gerade zwei Spitzenmodelle für DSL und Kabel auf den Markt gebracht, die einen hohen WLAN-Mesh-Komfort für alle Heimnetzgeräte bereitstellen. Beide bieten rasante Downloadraten und ultraschnelles WLAN. Außerdem blickt AVM auf dem Media Briefing auf knapp ein Jahr Routerfreiheit zurück und zieht ein positives Fazit. Unter dem Motto "Neue Verbindungen" nimmt AVM im September an der diesjährigen IFA in Berlin teil.



