11.07.2017 / 12:36 CET/CEST Veröffentlichung einer Insiderinformation gemäß Artikel 17 MAR

Trotz intensiver Bemühungen ist es Vorstand und Aufsichtsrat bisher nicht gelungen, einen Investor für die transtec AG zu finden. Zunächst hoffnungsvoll stimmende Gespräche mit Interessenten führten nicht zum gewünschten Erfolg. Eine Sanierung und Fortführung des Geschäftsbetriebs der transtec AG im Ganzen ist aus heutiger Sicht wenig realistisch.

Mit Zustimmung des Aufsichtsrats und des vorläufigen Sachwalters hat der Vorstand deshalb entschieden, sich ab sofort vorrangig um die Sanierung, bzw. Veräußerung einzelner Geschäftsbereiche der transtec AG zu bemühen.

