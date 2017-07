München/Bielefeld (ots) -



Die NTT DATA Deutschland GmbH (http://emea.nttdata.com/de/startseite/index.html) und die itelligence AG (https://itelligencegroup.com/de/), eines der weltweit erfolgreichsten SAP-Beratungshäuser für Mittelstand und Großkonzerne, erreichten Platz 5 auf der kürzlich veröffentlichten "Lünendonk Liste 2017" (http://ots.de/iQzKx). Die beiden IT-Beratungshäuser unter dem Dach der NTT DATA zählen damit zu den besten IT-Beratungs- und Systemintegrations-Unternehmen in Deutschland. Dies wird durch das rasante Wachstum unterstrichen: Im Vergleich mit 2015 konnte der IT-Berater ein Umsatzplus von 18,2 Prozent verzeichnen - und damit einen der höchsten Zuwächse aller von Lünendonk & Hossenfelder bewerteten Unternehmen. Um mit der Nachfrage nach den Beratungs- und Implementierungsleistungen von NTT DATA und itelligence Schritt halten zu können, wurden knapp 600 Mitarbeiter innerhalb eines Jahres neu eingestellt.



Die Lünendonk & Hossenfelder GmbH bewertet seit mehr als 20 Jahren die führenden deutschen Dienstleistungsunternehmen und veröffentlicht die Ergebnisse in ihren jährlich erscheinenden "Lünendonk Listen". In der Lünendonk Liste 2016 wurden die NTT DATA Deutschland GmbH und die itelligence AG erstmals gemeinsam betrachtet. In der aktuellen Liste liegt der Bewertung ein kombinierter Konzern-Umsatz als NTT DATA von 649,9 Millionen Euro in Deutschland zugrunde.



Swen Rehders, Chief Executive Officer und Vorsitzender der Geschäftsführung der NTT DATA Deutschland GmbH: "NTT DATA gehört in Deutschland und international zu den Top-IT-Dienstleistern - eine Position, die die aktuelle Lünendonk-Liste unterstreicht. Unsere Kunden haben dies schon länger erkannt und geben NTT DATA den Vorzug vor den traditionellen Beratungshäusern. Ihre Entscheidungsgründe für uns liegen klar auf der Hand: motivierte Mitarbeiter, Kundenorientierung, ein hohes Qualitätsbewusstsein und ausgezeichnete Expertise. Mit dieser Mischung werden wir in den kommenden Jahren im Lünendonk-Ranking weiter nach oben aufsteigen."



"Wir sind stolz darauf, als SAP-Beratungsunternehmen in einem Atemzug mit IT-Dienstleistern wie Accenture, IBM und Capgemini genannt zu werden. Die hervorragende Positionierung der itelligence AG und der NTT DATA Deutschland GmbH ist maßgeblich auf das Vertrauen der Anwender in unsere Services und auf deren Investitionen im Zuge der Digitalen Transformation zurückzuführen", erklärt Norbert Rotter, Vorstandsvorsitzender itelligence AG und Dr. Andreas Pauls, Geschäftsführung Deutschland unterstreicht: "Wir werden unser Angebot, insbesondere für Großkunden mit NTT DATA weiter ausbauen."



"Die digitale Transformation ist eine Herausforderung bei der Unternehmen Unterstützung benötigen - und genau hier liefern NTT DATA und itelligence ihnen einen deutlichen Mehrwert: Wir bündeln Branchenexpertise, Beratung und Implementierung unter einem Dach - und arbeiten als ein gemeinsames Team zusammen. Dies spiegelt sich im Erfolg unserer Projekte wider", so Dieter Loewe, Geschäftsführung, NTT DATA Deutschland GmbH.



Über NTT DATA



NTT DATA ist ein führender Anbieter von Business- und IT-Lösungen und globaler Innovationspartner seiner Kunden. Der japanische Konzern mit Hauptsitz in Tokio ist in über 40 Ländern weltweit vertreten. Der Schwerpunkt liegt auf langfristigen Kundenbeziehungen: Dazu kombiniert NTT DATA globale Präsenz mit lokaler Marktkenntnis und bietet erstklassige, professionelle Dienstleistungen von der Beratung und Systementwicklung bis hin zum Outsourcing. Weitere Informationen finden Sie auf www.nttdata.com/de.



Über die itelligence AG



itelligence ist als eines der international führenden SAP-Beratungshäuser mit rund 6.000 hochqualifizierten Mitarbeitern in 24 Ländern vertreten. Als SAP Hybris Gold Partner, SAP Business-Alliance-, SAP Global Hosting Partner, SAP-zertifizierter Anbieter von Cloud Services und Application Management Services, SAP-Certified Provider of Hosting Services for SAP HANA® Enterprise Cloud sowie SAP Platin Partner realisiert itelligence weltweit komplexe Projekte im SAP-Umfeld. Mit seinem umfassenden Leistungsspektrum - von der SAP-Strategie-Beratung, SAP-Lizenzvertrieb über selbstentwickelte SAP-Branchenlösungen sowie Application Management Services bis hin zu Hosting Services - erzielte das Unternehmen in 2016 einen Gesamtumsatz von rund 777,9 Mio. Euro. Für das renommierte Wirtschaftsmagazin "brand eins" gehört itelligence zu den besten Unternehmensberatern in Deutschland.



NTT Gruppe in Deutschland Zur NTT Gruppe in Deutschland gehören neben NTT DATA die Unternehmen Arkadin, e-shelter, Dimension Data, itelligence, NTT Communications und NTT Security. In Deutschland repräsentiert die NTT Gruppe mit 5.300 Mitarbeitern einen Umsatz von mehr als 1,2 Milliarden Euro. Weitere Informationen zur globalen NTT Group finden Sie auf www.ntt-global.com.



