ZALANDO SE

Liebe Trader,

In dem Wertpapier des Online-Modehändlers Zalando ist seit dem Börsendebüt im Oktober 2014 ein stetiger Aufwärtstrend zu erkennen und führte die Kursnotierungen bis vor wenigen Wochen auf ein Verlaufshoch von 45,48 Euro aufwärts und damit erneut an die obere Trendkanalbegrenzung. In diesem Bereich kam es kurzfristig zu Gewinnmitnahmen, die sich auf eine untergeordnete Trendlinie um 38,81 Euro ausgebreitet haben - Jetzt sorgt dieser Bereich seit einigen Tagen für einen deutlichen Stabilisierungsversuch. Daher wäre ies möglich, dass genau an dieser Stelle nun eine baldige Trendwende einsetzt und bei entsprechender Kaufkraft der Marktteilnehmer dem Wertpapier wieder zu einem Aufwärtsschub zur Oberseite verhilft. Damit sollte sich entsprechend auch der langfristige Aufwärtstrend weiter fortsetzen und macht einen Einstieg durchaus interessant.

Long-Chance:

Die volatile Stabilisierungsphase um 40,00 Euro signalisiert einen unübersehbaren Widerstand der Käufer gegen weiter nachlassende Kursnotierungen beim Wertpapier von Zalando, welche zudem eine baldige Trendwende einläuten könnte. Aber erst ein nachhaltiger Kursanstieg über mindestens 40,90 Euro kann für eine kleine Rally an die Jahreshochs von 45,48 Euro sorgen und sogar noch ein Stück weit höher reichen. Ein Ausbruch über die obere Trendkanalbegrenzung wird jedoch schwierig, kurzfristig kann aber der beschriebene Kursanstieg bestens nachgehandelt werden. Sollten Käufer das Handtuch aber vorzeitig hinwerfen und die Aktie von Zalando unter das Niveau von rund 38,00 Euro und damit unter den EMA 200 abwärts drücken, so muss die Marke von 36,00 Euro als weitere Unterstützung herhalten. Darunter dürften weitere Abgaben auf die Verlaufstiefs aus Dezember 2016 bei 33,54 Euro folgen.

________________________________________________________________________

Einstieg per Market-Buy-Order: 39,45 Euro

Kursziel: 40,88 / 43,00 / 45,48 Euro

Stopp: < 38,50 Euro

Risikogröße pro CFD: 0,95 Euro

Zeithorizont: 3 - 4 Wochen

________________________________________________________________________

Wochenchart:



Tageschart:



Zalando SE, Täglich/Wöchentlich, Örtliche Zeit (GMT+1); Kurs der Aktie zum Zeitpunkt der Erstellung der Analyse 39,45 Euro; 12:15 Uhr - Quelle: bluchart Professional Trader.

