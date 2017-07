Zu Zeiten der Niedrig-Zins-Phase boomt die Bau-Branche. Das war auch bei dem Nebenwert Helma-Eigenheimbau zu spüren - zumindest bis Februar, als die Aktie auf Rekord-Niveau nahe bei 60 Euro notierte. Doch dann senkte das Unterehmen die Prognose und es ging um ein Drittel nach unten. Weshalb das, laut Egbert Prior, dennoch günstige Einstiegskurse sind, und was Sie in der nächsten Zeit erwarten können, erfahren Sie in dieser Sendung. Außerdem bespricht Moderatorin Johanna Claar mit Marktexperte Egbert Prior von Prior Börse die Berwertung von Helma Eigenheimbau und wo er den Kurs in den nächsten drei Jahren sieht.