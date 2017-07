Hamburg (ots) - ABOUT YOU ist auch drei Jahre nach der Gründung weiter auf Wachstumskurs: Mit einem Umsatz von 135 Millionen wurde das Ziel von 100 Millionen Euro im abgeschlossenen Geschäftsjahr (Stichtag: 28. Februar 2017) deutlich übertroffen. Damit festigt ABOUT YOU seine Position unter den Top fünf der Fashion-Pure-Player im DACH-Raum. Geplant ist, in den nächsten fünf Jahren die Milliarden-Marke zu überschreiten. Wachstumstreiber sind dabei die Multiplikation des erfolgreichen Geschäftsmodells in internationale Märkte, die Installation einer innovativen IT-Organisationsstruktur sowie die Entwicklung zeitgemäßer Marketingkonzepte.



"Unsere Entwicklung ist beeindruckend und wir geben weiterhin Gas", sagt Hannes Wiese, Mitgründer und in der Geschäftsführung zuständig für die Bereiche Operations & Finance. "Im laufenden Geschäftsjahr peilen wir die Verdopplung unseres Umsatzes auf 250 bis 280 Millionen Euro an." Dazu setzt ABOUT YOU mit seinen derzeit rund 350 Mitarbeitern auf Internationalisierung und nutzt das erfolgreiche Konzept aus dem deutschen Markt als Blaupause für weitere Länder. Ab Oktober inspiriert der Onlineshop in den Niederlanden sowie in Belgien, weitere europäische Länder werden folgen.



Tech-driven Company: Erfolgreich mit flexibler Organisationsstruktur



Um die optimalen Voraussetzungen für eine Multiplikation zu schaffen, hat ABOUT YOU eine flexible und skalierbare Infrastruktur für eine technologiegetriebene Organisation geschaffen. Im Mittelpunkt von MOVE, dem neu entwickelten Organisationsmodell, steht der Anspruch, immer die besten Lösungen zu entwickeln, sie für weitere Märkte skalierbar zu machen und trotz starkem Wachstum den Projekten und Mitarbeitern Flexibilität und Entscheidungsfreiraum zu gewähren. MOVE bietet jedem Entwickler die Möglichkeit, zwischen Teams (Circles) und Abteilungen (Units) zu wechseln und dadurch neue Erfahrungen zu sammeln und verschiedene Rollen einzunehmen. Aus Unternehmenssicht kann ABOUT YOU dadurch schnell auf neue Herausforderungen oder Veränderungen reagieren, ohne das Wachstum zu bremsen. "Wir verstehen uns als technologiegetriebe Organisation und arbeiten in einer Art E-Commerce-Labor. Hier entwickeln wir in hoher Geschwindigkeit neue Features mit dem Ziel, online das 'Bummeln' zu ermöglichen", erklärt Sebastian Betz, zuständig in der Geschäftsführung für die Bereiche Tech & Product. "Wie Blaupausen können wir unsere funktionierenden Konzepte schnell in neue Länder skalieren und neue Features in hoher Geschwindigkeit aufsetzen und testen." Gerade im stark umkämpften Markt der Entwickler bietet ABOUT YOU mit MOVE und seinen offenen Strukturen optimale Bedingungen für ein spannendes und abwechslungsreiches Arbeitsumfeld.



ABOUT YOU etabliert innovative Vermarktungskonzepte



ABOUT YOU hat nach drei Jahren eine enorme Social Media-Expertise im E-Commerce und in der Fashion-Branche entwickelt. Mit der Etablierung von innovativen Vermarktungskonzepten, unter anderem im Bereich Influencer-Marketing, war ABOUT YOU in der Lage, mit verhältnismäßig wenig Kapitaleinsatz zu wachsen. Seit dem Live-Gang im Mai 2014 kooperiert das Unternehmen erfolgreich mit mittlerweile 70 Influencern, den sogenannten Idols. Mit den Awards feierte ABOUT YOU seinen dritten Geburtstag und lud mehr als 250 Prominente und Influencer sowie über 500 Branchen-Entscheider ein, um die kreativsten und einflussreichsten Stars der Social Media-Szene auszuzeichnen. Die Resonanz in den sozialen Medien war enorm: Über drei Millionen Zuschauer verfolgten das Influencer-Event des Jahres live via Facebook und YouTube.



"Die ABOUT YOU Awards haben einmal mehr gezeigt, dass wir First Mover in Deutschland sind, wenn es um erfolgreiches Influencer-Marketing geht.", erklärt Tarek Müller, in der Geschäftsführung zuständig für Marketing & Brands. "Die Zusammenarbeit mit Influencern ist Teil unserer Unternehmens-DNA, daher werden wir unsere ABOUT YOU-Familie auch mit internationalen Idols erweitern und unsere Markenbekanntheit weiter ausbauen."



Aufgrund seiner hohen Reichweite öffnet sich ABOUT YOU auch gegenüber Non-Fashion-Brands und hat mit der intern aufgebauten Abteilung 'Brand & Advertising Solutions' in den vergangenen zwölf Monaten mehr als zwei Millionen Euro umgesetzt.



Erfolgsfaktor Eigenmarke



Auf den Ausbau der Bekanntheit stützt sich auch die Eigenmarken-Strategie von ABOUT YOU. So ist die erste eigene Marke 'EDITED the label' ein absoluter Erfolg. "Wirtschaftlich gesehen ist uns kaum eine andere Fashionbrand bekannt, die so rasant gewachsen ist, so Müller. "Auch das Feedback auf Kundenseite ist durchweg positiv, wir haben mittlerweile eine echte Fanbase mit sehr loyalen Kundinnen aufgebaut."



OTS: About You GmbH newsroom: http://www.presseportal.de/nr/120752 newsroom via RSS: http://www.presseportal.de/rss/pm_120752.rss2



Pressekontakt: Muschda Sherzada-Rohs Phone: +49. 151. 114 680 84 Mail: muschda.sherzada@aboutyou.de http://ots.de/pfcZV