Bremen (ots) - Der SV Werder Bremen und Theodor Gebre Selassie haben sich auf eine vorzeitige Vertragsverlängerung geeinigt. Der Außenverteidiger wird damit auch über die aktuelle Saison hinaus für die Grün-Weißen auflaufen. Dies gab Geschäftsführer Sport, Frank Baumann, am Dienstag während des Trainingslagers im Zillertal bekannt gab.



"Wir freuen uns sehr, dass wir mit Theo einen erfahrenen Leistungsträger für unseren weiteren Weg gewinnen konnten. Er ist seit vielen Jahren fester Bestandteil der Mannschaft, übernimmt große Verantwortung und hat mit seinen Leistungen in der vergangenen Rückrunde einen Beitrag zum positiven Saisonausgang geleistet. Er spielt mit seinem Einsatzwillen und seiner Flexibilität auf den Außenbahnen eine wichtige Rolle in unseren Planungen", so Baumann.



Der gebürtige Tscheche geht damit in seine sechste Saison als Werderaner. "Mit Theo binden wir einen Spieler weiter an uns, der sich voll mit unserem Weg und dem Verein identifiziert. Ich freue mich auf die weitere Zusammenarbeit mit ihm", betont Werders Cheftrainer Alexander Nouri.



Seit 2012 läuft Theodor Gebre Selassie für den SV Werder auf. Er wechselte nach erfolgreicher Europameisterschaft von Slovan Liberec an die Weser. Seitdem absolvierte er 155 Pflichtspielpartien für die Grün-Weißen und erzielte zwölf Tore, fünf davon in der letzten Bundesliga-Spielzeit. Für die tschechische Nationalmannschaft stand der Außenverteidiger 43 Mal auf dem Feld (3 Tore).



