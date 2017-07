Köln - Die Märkte erscheinen immun gegen politische Risiken - außer gegen geldpolitische, so Achim Stranz, Chief Investment Officer bei AXA Investment Managers (AXA IM). Die Liste der politisch bedeutsamen Ereignisse der vergangenen Wochen und Monate sei lang: verlorene oder fast verlorene Wahlen in Großbritannien, gewonnene Wahlen in Frankreich, die komplette Unsicherheit über die Brexit-Verhandlungen bei nur noch weniger als zwei Jahren Spielraum und eine nahezu völlige Entfremdung der Türkei von den europäischen Partnern.

Den vollständigen Artikel lesen ...