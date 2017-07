Conjoule will über eine Blockchain-Plattform Photovoltaik-Anlagenbesitzer und Stromkunden miteinander ins Geschäft bringen. Tepco und Innogy Innovation Hub investieren jetzt 4,5 Millionen Euro in das deutsche Start-up.Die Idee klingt einfach: Photovoltaik-Anlagenbesitzer sollen ihren Solarstrom an Unternehmen und öffentliche Einrichtungen in ihrer Umgebung verkaufen und Verbraucher sollen in der Nachbarschaft erzeugte erneuerbare Energie einkaufen können. Das ist das Ziel der 2017 im Umfeld des Innogy Innovation Hub gegründeten Conjoule GmbH. Das Start-up hat eine Peer-to-Peer-Plattform entwickelt, ...

Den vollständigen Artikel lesen ...