Liebe Trader,

Noch bis April dieses Jahres hielt sich das Wertpapier von Tesla in einer äußerst volatilen Seitwärtsphase zwischen 114,90 US-Dollar sowie im Hoch 291,42 US-Dollar auf - erst ein Impuls ausgelöst durch einen Kursanstieg über die obere Hürde führte zu einem größeren Kaufsignal und führte die Notierungen des US-Autobauers auf ein Verlaufshoch von 396,95 US-Dollar bis vor wenigen Wochen aufwärts. Nur wenig später setzten aber wieder deutliche Gewinnmitnahmen ein und drückten den Wert bis nahe an die 2014'er Hochs bei 291,42 US-Dollar abwärts. Dieser Bereich sorgte in dieser Handelswoche nun für eine deutliche Stabilisierung und könnte sehr bald eine Gegenbewegung einläuten - Kurzfristig kann daher von steigenden Kursnotierungen profitieren werden.

Long-Chance:

Da sich eine kurzfristige Stabilisierung bei dem Wertpapier von Tesla jetzt abzeichnet, kann auch über entspreche Long-Positionen auf eine steigende Aktie gesetzt werden. Hierzu kann auf entsprechende Long-instrumente zurückgegriffen werden, mit einem Kurszielbereich von zunächst 350,00 US-Dollar. Eine passende Verlustbegrenzung sollte aber noch knapp unter dem Niveau von glatt 280,80 US-Dollar angesetzt werden. Auf der Unterseite sind nämlich Rücksetzer unter die 50-Wochen Durchschnittslinie bei aktuell 275,07 US-Dollar mit Abgaben auf glatt 200,00 US-Dollar einzuplanen.

________________________________________________________________________

Einstieg per Market-Buy-Order: 316,05 US-Dollar

Kursziel: 337,33 / 350,00 US-Dollar

Stopp: < 280,80 US-Dollar

Risikogröße pro CFD: 35,25 US-Dollar

Zeithorizont: 1 - 2 Wochen

________________________________________________________________________

Wochenchart:



Tageschart:



Tesla Inc., Täglich/Wöchentlich, Örtliche Zeit (GMT+1); Kurs der Aktie zum Zeitpunkt der Erstellung der Analyse 316,05 US-Dollar; 13:15 Uhr - Quelle: bluchart Professional Trader.

