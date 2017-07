Wien - Union Investment bietet privaten Investoren ab dem 10. Juli den Mischfonds Unirak Nachhaltig Konservativ (ISIN LU1572731245/ WKN A2DMWY, ISIN LU1572731591/ WKN A2DMWZ) an, so die Experten von "FONDS professionell".Als neue "grüne" Variante in der Unirak-Fondsreihe kombiniere der Fonds die Grundstruktur des Mischfonds Unirak Konservativ (ISIN DE000A1C81C0/ WKN A1C81C) mit Nachhaltigkeitsaspekten, wie der Asset Manager mitteile.

Den vollständigen Artikel lesen ...