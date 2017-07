Bei Helma Eigenheimbau ist aktuell nicht klar in welche Richtung die Aktie geht. Michael Schröder, Redakteur beim Anlegermagazin DER AKTIONÄR, ist optimistisch für Helma. In Kürze stehen Zahlen an. Da wird man sehen, ob es operativ tatsächlich weiter rundläuft", so Schröder. Das Video ist Teil einer längeren Sendung. Darin geht es außerdem um GFT Technologies, MBB, Init und LPKF Laser. Das komplette Interview finden Sie hier.