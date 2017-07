NEW YORK (IT-Times) - Der US-amerikanische Softwareentwickler Citrix Systems Inc. hat einen neuen Vorstandsvorsitzenden. Der alte musste unerwartet seinen Hut nehmen. Erst gut ein Jahr nach Amtsübernahme im Januar 2016 wurde der CEO von Citrix Systems Inc., Kirill Tatarinov, mit sofortiger Wirkung und...

Den vollständigen Artikel lesen ...