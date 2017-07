Stuttgart (ots) - Der deutsche Automobilhersteller Borgward wird offizieller Hauptsponsor der AIBA Box-Weltmeisterschaft in Hamburg. Das Turnier vom 25. August bis 2. September ist das grösste Box-Event in diesem Jahr. "Der olympische Geist verkörpert viele Werte, die auch wir mit unserer Marke vertreten und die AIBA Weltmeisterschaft ist das grösste Box-Turnier der Welt. Die Beteiligung der Borgward Group AG ist eine ausgezeichnete Gelegenheit, um die neuen Produkte der Traditionsmarke bekanntzumachen. Wir freuen uns sehr, die AIBA, den deutschen Box-Verband und die Stadt Hamburg bei der Durchführung dieses aussergewöhnlichen Box-Turniers unterstützen zu können", sagte Tom Anliker, Vice President Marketing, Sales and Services, in Stuttgart. Die Kooperationsvereinbarung beinhaltet neben der finanziellen Unterstützung des Turniers auch einen Shuttle-Service mit den Borgward SUV-Modellen BX7 und BX5.



