SHANGHAI (IT-Times) - Der chinesische Solarmodule-Produzent JinkoSolar Holding Co. Ltd. hat heute bekannt gegeben, mit dem TÜV Rheinland eine Zusammenarbeit vereinbart zu haben, um Testmethoden für bestimmte Solarmodule zu entwickeln. Die JinkoSolar Holding Co. Ltd. und der TÜV Rheinland wollen im Rahmen...

Den vollständigen Artikel lesen ...