Nexus Gold unterzeichnet Absichtserklärung zum Erwerb der 250 km² großen Goldkonzession Rakounga unmittelbar neben dem unternehmenseigenen Projekt Bouboulou

Vancouver, Kanada - 11. Juli 2017 - Nexus Gold Corp. (Nexus oder das Unternehmen) (TSX-V: NXS, OTC: NXXGF, FWB: N6E) freut sich bekannt zu geben, dass das Unternehmen eine Absichtserklärung mit BELEMYIDA SA (der Optionsgeber) unterzeichnet hat. Im Rahmen dieser Erklärung ist Nexus berechtigt, bis zu 100 % der Anteile am Goldkonzessionsgebiet Rakounga (das Konzessionsgebiet) in Burkina Faso (Westafrika) zu erwerben.

Das 250 Quadratkilometer große Goldkonzessionsgebiet Rakounga befindet sich neben der Goldkonzession Bouboulou, die ebenfalls dem Unternehmen gehört. Das Konzessionsgebiet grenzt an der West- und Südseite an die Konzession Bouboulou und beherbergt auch die Goldentdeckung Bouboulou 1, bei der es sich um den südlichen Ausläufer des Trends Bouboulou 2 handelt. Bouboulou 1 ist eine aktive Goldmine mit Bergwerksschächten, die bis in eine Tiefe von rund 80 Meter reichen.

Nexus erhält die Option auf den Erwerb von 90 % der Anteile am Konzessionsgebiet, wenn es als Gegenleistung innerhalb von drei Jahren einen Barbetrag in Höhe von 400.000 USD entrichtet sowie 575.000 Nexus-Stammaktien überträgt. Die Teilzahlungen gliedern sich wie folgt:

- 10.000 USD (zehntausend) und 25.000 Aktien des Unternehmens sind bei Unterzeichnung einer definitiven Vereinbarung fällig. - 15.000 USD (fünfzehntausend) und 50.000 Aktien des Unternehmens sind bis spätestens zum ersten Jahrestag der definitiven Vereinbarung fällig. - 125.000 USD (hundertfünfundzwanzigtausend) und 200.000 Aktien sind bis spätestens zum zweiten Jahrestag der definitiven Vereinbarung zu entrichten. - 250.000 USD (zweihundertfünfzigtausend) und 300.000 Aktien sind bis spätestens zum dritten Jahrestag der definitiven Vereinbarung zu bezahlen.

Sobald Nexus 90 % der Anteile am Konzessionsgebiet erworben hat, besteht für das Unternehmen die Option, sich durch Entrichtung einer Barsumme in Höhe von 1.000.000 USD eine zusätzliche Beteiligung von 10 % am Konzessionsgebiet zu sichern, wobei dem Optionsgeber eine NSR-Gebühr von 1 % zusteht.

Mit dem Erwerb dieser großen zusätzlichen Grundstücksfläche bei Bouboulou können wir das Projekt auf knapp 300 km² erweitern. Dank diesem Neuerwerb sind wir in der Lage, die Trends Bouboulou 2 und Pelatanga-Rawema im Südwesten weiterzuverfolgen, meint President & CEO Peter Berdusco. Wenn man bedenkt, wie sehr dies das Ziel einer Ressourcenauffindung bei Bouboulou beeinflusst, ist dieser Neuerwerb von großer Bedeutung. In diesem neuen Gebiet fanden bereits umfangreiche handwerkliche Aktivitäten statt, die darauf hindeuten, dass sich die Goldmineralisierung entlang der bestätigten Trends über eine geraume Strecke fortsetzt. Erst im Rahmen unserer Explorationsprogramme werden wir das Ausmaß und augenscheinlich auch die wirtschaftliche Bedeutung eruieren können; wir sind aber schon jetzt vom potenziellen Zusatzwert, den dieser strategische Neuerwerb für das wachsende Portfolio des Unternehmens bringen wird, begeistert. Wir freuen uns schon darauf, die definitive Vereinbarung in den kommenden Wochen umzusetzen, so Herr Berdusco.

Alle im Rahmen der Optionsvereinbarung ausgegebenen Wertpapiere sind ab dem Ausgabedatum an eine gesetzliche Haltedauer von vier Monaten und einem Tag gebunden. Die Optionsvereinbarung ist an eine Reihe von Auflagen gebunden, wie z.B. die Ausverhandlung von definitiven Vereinbarungen, die Genehmigung der Börsenaufsicht der TSX Venture Exchange, sowie weitere Auflagen, wie sie bei solchen Transaktionen üblich sind. Historisches Datenmaterial - bisherige Arbeiten bei Bouboulou Die Hauptkonzession bei Bouboulou erstreckt sich über eine Grundfläche von 38,3 Quadratkilometer und befindet sich rund 100 Kilometer nord-nordöstlich der Hauptstadt Ouagadougou. Explorationsaktivitäten im Konzessionsgebiet wurden bereits von Boliden (1997 - 1999), Riverstone Resources (2005 - 2011) und Roxgold Inc. (2011 - 2012) durchgeführt.

Das Konzessionsgebiet liegt in der nördlichen Randzone des Grünsteingürtels Boromo und wird von einer alternierenden Sediment-Basalt-Sediment-Vulkanstein-Sequenz unterlagert, die generell eine Streichrichtung von Nordosten nach Südwesten aufweist und von der Verwerfungszone Sabce zweigeteilt wird. Diese Verwerfungszone beherbergt auf einer Länge von 120 Kilometern zahlreiche handwerkliche Goldbergbaustätten sowie die von Nordgold betriebene Mine Bissa.

Auf dem Konzessionsgebiet wurden im Vorfeld vier Zonen mit Goldmineralisierung lokalisiert: Koala, Rawema, Bouboulou 2 und Pelatanga. Die Geologen von Nexus haben vor kurzem eine fünfte Zone - Rawema West - entdeckt (siehe Pressemeldung vom 6. Juni 2017).

Sowohl aus der Zone Koala als auch aus der neuen Zone Rawema West wurden stark mineralisierte Proben gewonnen (siehe Pressemeldung vom 6. Juni). Zu den wichtigsten Funden zählt die hochgradige Quarzprobe BBL-012, in der sichtbare Goldanteile enthalten sind. Sie wurde im Bereich der Zone Koala aus einem handwerklichen Bergwerksschacht 70 Meter unterhalb der Oberfläche gewonnen und enthielt 66,1 Gramm Gold pro Tonne (g/t Au). Probe BBL-013 (pyrithaltiges Quarzmaterial), die ebenfalls aus einem handwerklichen Bergwerksschacht in rund 70 Meter Tiefe (ab Oberfläche) entnommen wurde, lieferte einen Goldgehalt von 29 g/t.

Die Zone Rawema West befindet sich rund 1000 Meter westlich der wichtigsten Abbaubereiche des im Vorfeld ermittelten Standorts Rawema. Die Kleinstbergbaubetriebe erstrecken sich über eine Länge von rund 150 Metern und scheinen, augenscheinlich betrachtet, eine Tiefe von mehr als 20 Metern zu haben.

Die Geologen des Unternehmens haben 14 ausgewählte Gesteinsproben aus Abraummaterial gewonnen, das aus den Abbaustätten Rawema West und Koala stammt. Sieben der 14 Proben lieferten Goldwerte von mehr als 1 g/t. Die Ergebnisse sind in der nachstehenden Tabelle aufgelistet:

Tabelle 1 ProbenbezeichnGold (g/t) Probentyp Zone ung

BBL-004 9,69 Auswahl Rawema West BBL-005 2,62 Auswahl Rawema West BBL-006 4,41 Auswahl Rawema West BBL-007 4,84 Auswahl Rawema West BBL-012 66,1 Auswahl Koala BBL-013 29 Auswahl Koala BBL-014 2,20 Auswahl Koala Phase-I-Bohrungen bei Bouboulou Seit Mitte Juni finden bei Bouboulou Diamantbohrungen mit einem Bohrvolumen von insgesamt 2000 Meter statt. Im Rahmen der Phase-I-Bohrungen werden die Zonen Koala, Rawema und Bouboulou 2 - bis in eine Tiefe zwischen 150 und 175 Meter - und auch die neu entdeckte Zone Rawema West getestet. In den Jahren 2011 und 2012 führte Roxgold Inc. Reverse Circulation- (RC)- und Diamant- (DD)-Bohrprogramme durch, um diese zuvor identifizierten mineralisierten Zonen zu erproben. Die Höhepunkte der historischen Bohrungen auf Bouboulou finden Sie auf der Website des Unternehmens: http://www.nexusgoldcorp.com/index.php/en/projects-3/bouboulou-gold-concession

In weiterer Folge hat das Unternehmen bei der Konzession Bouboulou eindeutig drei unterschiedliche, 5.000 Meter (fünf Kilometer) lange anomale Goldabschnitte identifiziert. Jeder der drei Abschnitte weist starke übereinstimmende geochemische und geophysikalische Goldanomalien auf und erstreckt sich über die vier zuvor mittels Bohrungen identifizierten mineralisierten Zonen, nämlich Rawema, Pelatanga, Bouboulou 2 und Koala. Sie werden durch zahlreiche Orpaillages und geochemische Proben mit über einem Gramm Gold pro Tonne identifiziert. Alle drei Bouboulou-Abschnitte weisen ähnliche, übereinstimmende Anomalien auf. Jeder Abschnitt weist zahlreiche Kleinbergbaubetriebe auf - entweder direkt auf oder entlang des Abschnitts.

http://www.irw-press.at/prcom/images/messages/2017/40336/Nexus Gold Corp - News Release - Rakounga Letter of Intent - July 11 2017 - FINAL_DE_PRCOM.001.jpeg

http://www.nexusgoldcorp.com/images/NexusGold_Boub1.jpg

Über Burkina Faso

Burkina Faso ist ein Binnenland in Westafrika. Es umfasst eine Fläche von etwa 274.000 Quadratkilometern und zählt mehr als 16 Millionen Einwohner. Das Land bietet ein stabiles politisches Umfeld, das gegenüber Bergbau und ausländischen Investitionen freundlich eingestellt ist. Burkina Faso ist der am schnellsten wachsende Goldproduzent Afrikas und war im Jahr 2012 der viertgrößte Goldproduzent dieses Kontinents. In den vergangenen sechs Jahren wurden acht neue Minen in Betrieb genommen. Das Land weist hervorragendes geologisches Potenzial auf. Die Grünsteingürtel, die alle großen Lagerstätten in Ghana und der Elfenbeinküste beherbergen, verlaufen in Richtung Norden nach Burkina Faso weiter. Burkina Faso wird erst seit weniger als 15 Jahren modernen Mineralexplorationen unterzogen, weshalb es im Vergleich zu den Nachbarländern Ghana und Mali, die erstklassige Goldminen in denselben Gürteln des Birimian-Gesteins beherbergen, kaum erkundet wurde.

Über das Unternehmen

Nexus Gold Corp. ist ein Goldexplorations- und -erschließungsunternehmen mit Sitz in Vancouver, das in einigen der besten Bergbaugebiete der Welt tätig ist. Das Hauptaugenmerk des Unternehmens ist zurzeit auf zwei Goldprojekte in Burkina Faso (Westafrika) gerichtet. Die Goldkonzession Bouboulou ist ein 38 Quadratkilometer großes Explorationsziel in fortgeschrittenem Stadium, bei dem frühere Bohrungen mehrere Zonen mit einer Goldmineralisierung bestätigt haben. Die Goldkonzession Niangouela ist ein 178 Quadratkilometer großes Projekt, bei dem hochgradiges Gold in und im Umfeld eines primären Quarzerzgangs mit einer Länge von einem Kilometer und einer damit in Zusammenhang stehenden Scherzone vorkommt. Für weitere Informationen über diese Projekte besuchen Sie bitte die Website des Unternehmens unter www.nexusgoldcorp.com.

Warren Robb, P.Geo., Senior Geologist, ist die qualifizierte Person (Qualified Person) gemäß National Instrument 43-101 und für die technischen Informationen in dieser Pressemitteilung verantwortlich.

Für das Board of Directors NEXUS GOLD CORP. Peter Berdusco President & Chief Executive Officer 604-558-1920 www.nexusgoldcorp.com NEXUS GOLD CORP. Suite 720 - 700 West Pender Street Vancouver, BC V6C 1G8 Telefon: 604.558.1920

Die TSX Venture Exchange und deren Regulierungsorgane (in den Statuten der TSX Venture Exchange als Regulation Services Provider bezeichnet) übernehmen keinerlei Verantwortung für die Angemessenheit oder Genauigkeit dieser Meldung. Diese Pressemeldung enthält möglicherweise zukunftsgerichtete Aussagen. Diese Aussagen basieren auf aktuellen Erwartungen und Annahmen, die mit Risiken und Unsicherheiten behaftet sind. Die tatsächlichen Ergebnisse könnten aufgrund von Faktoren, die im Abschnitt Stellungnahmen und Analysen des Managements (MD&A) in unserem Zwischenberichts bzw. aktuellen Jahresbericht sowie in anderen Berichten und Dokumenten zur Vorlage bei der TSX Venture Exchange sowie in den einschlägigen kanadischen Wertpapiergesetzen beschrieben sind, unter Umständen wesentlich davon abweichen. Wir sind nicht verpflichtet, zukunftsgerichtete Aussagen zu aktualisieren, außer dies ist in den geltenden Gesetzen vorgeschrieben.

Die Ausgangssprache (in der Regel Englisch), in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle, autorisierte und rechtsgültige Version. Diese Übersetzung wird zur besseren Verständigung mitgeliefert.

Die englische Originalmeldung finden Sie unter folgendem Link: http://www.irw-press.at/press_html.aspx?messageID=40336

