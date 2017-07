Frankfurt - UBS Global Asset Management erweitert das Angebot an ETFs auf Xetra und an der Börse Frankfurt, so die Deutsche Börse AG.Mit dem Tracker eines Rohstoffindex würden Anleger die Möglichkeit erhalten, an der Wertentwicklung eines breit diversifizierten Korbs zu partizipieren. Der Referenzindex umfasse Energie und Metalle. Ausgeschlossen seien Vieh- und Agrarwirtschaft. Bei dem ETF werde das Wechselkursrisiko zwischen US-Dollar und Euro minimiert.

