Die UBS hat die Aktie des Anzeigenportals Scout24 mit Blick auf die VIA Produkte der Marke ImmobilienScout24 (IS24) auf "Neutral" mit einem Kursziel von 33,30 Euro belassen. Um die Wachstumserwartungen des Marktes zu übertreffen, müsse IS24 das Potenzial von in die Tiefe gehenden Produkten voll ausschöpfen und so Preissteigerungen vorantreiben, schrieb Analyst Richard Eary in einer Studie vom Dienstag. Die Durchdringung mit solchen Sichtbarkeitsprodukten wie VIA (Vermarkung, Image, Akquise) im digitalen Bereich, die etwa Wahlmöglichkeiten von Top-, Premium- und Schaufenster-Platzierungen bieten, habe sich allerdings seit April nicht verbessert./ck/zb

ISIN: DE000A12DM80