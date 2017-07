New York - Intel-Aktienanalyse des Analysten Mark Lipacis von Jefferies & Co: Im Rahmen einer Aktienanalyse äußert Mark Lipacis, Aktienanalyst von Jefferies & Co, im Hinblick auf die Aktien des Chipproduzenten Intel Corp. (ISIN: US4581401001, WKN: 855681, nur noch die Erwartung einer unterdurchschnittlichen Kursentwicklung.

Den vollständigen Artikel lesen ...