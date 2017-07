Liebe Leser,

na, hoffentlich hat die bmp Holding mit ihrer Umbenennung jetzt aus sprachlicher Sicht kein Eigentor geschossen. Statt bmp will man in Zukunft "Sleepz AG" heißen. Das macht sicherlich inhaltlich Sinn, weil man sich seit geraumer Zeit auf Produkte rund um das Thema Schlafen fokussiert hat. Doch an der Börse könnte der neue Name für Irritationen sorgen. Frei ins Deutsche übersetzt prangt da nämlich demnächst "schläft" (einen Plural für Schlaf gibt es im ... (Mark de Groot)

Den vollständigen Artikel lesen ...