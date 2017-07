Lieber Leser,

der Dow Jones Industrieindex verhält sich in den letzten Handelstagen sehr ruhig mit einer Tendenz seitwärts, nachdem er in der vergangenen Woche noch unter das Hoch vom Februar (mittlere horizontale Linie im Chart) korrigiert hatte. Am Freitag in der letzten Woche konnten sich vor allem Technologiewerte erholen, die aber zuvor am meisten abgegeben hatten. Ich hatte darüber berichtet, warum die US-Arbeitsmarktdaten die Technologiewerte erneut stützen ... (Rami Jagerali)

