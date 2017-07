FRANKFURT (Dow Jones)--Mit einem leichten Minus hat sich die Bilfinger-Aktie im nachbörslichen Handel am Dienstag gezeigt. Notwendige Vorsorgen für Altprojekte in den USA drücken auf das Ergebnis des Industrie-Dienstleisters. Das bereinigte EBITA wird demnach mit rund 55 Millionen Euro belastet. In der Summe ergäben sich allerdings keine negativen Auswirkungen auf Konzernergebnis und Liquidität, da aus dem Projekt Doha Expressway in Katar Bilfinger ein Betrag von rund 60 Millionen Euro zustehe. Der Ausblick 2017 für Konzernleistung und -auftragseingang wurde bestätigt. Die Mittelfristziele blieben ebenfalls unverändert. Auch soll das angekündigte Aktienrückkaufprogramm im Herbst dieses Jahres wie geplant beginnen. Die Aktie wurde bei Lang & Schwarz 1,4 Prozent niedriger getaxt bei 33,90 Euro.

Die Siltronic-Aktie wurde dagegen 5,5 Prozent höher getaxt. Der Waferhersteller erzielt weiterhin höhere Preise für seine Produkte und wird daher im Geschäftsjahr 2017 mehr umsetzen als bisher erwartet. Die höheren Preise hatten bereits Ende April das Unternehmen zu einer Prognoseerhöhung veranlasst. Für die Aktie von Wacker Chemie ging es im Gefolge um 1,5 Prozent nach oben. Siltronic war ursprünglich eine 100-prozentige Tochter von Wacker Chemie.

=== XDAX* DAX Veränderung 22.00 Uhr 17.35 Uhr 12.489 12.437 +0,4% ===

*Der XDAX bildet die Entwicklung des zinsbereinigten DAX-Futures ab.

