Die m-u-t AG hat heute vorläufige Zahlen für das erste Halbjahr 2017 veröffentlicht. Im Rahmen dessen konnte das Unternehmen über ein Umsatzwachstum von 11,6% auf 31,40 Mio. € in den ersten 6 Monaten des aktuellen Geschäftsjahres berichten. Im zweiten Quartal konnte somit ein Umsatz von 15,00 Mio. €, entsprechend einem Umsatzplus von 6,1% erreicht werden. Damit gelang es der Gesellschaft nun das fünfte Quartal in Folge den Umsatz um mindestens 5,0% zu steigern und zeigt somit, dass sich die Gesellschaft weiter auf Wachstumskurs befindet. Auch wenn m-u.-t keine konkreten Hintergründe nennt, dürften insbesondere die sehr guten Rahmenbedingungen im Bereich Sensorik & Messtechnik in Deutschland auf diese Entwicklung zurückzuführen sein. In diesem Jahr soll das Marktwachstum nach 2% in 2016 auf 5% deutlich zunehmen. Bereits im ersten Quartal konnten die Umsätze in der Branche laut Branchenverband AmA um 9%, die Auftragseingänge sogar um 10% gesteigert werden. Demnach profitiert dieser Bereich derzeit stark von der zunehmenden Digitalisierung und der Verknüpfung von verschiedenen Sensordaten mit anwendungsrelevanten Informationen. Für das zweite Quartal rechneten die Mitglieder laut einer Umfrage aus dem Mai mit einem Wachstum von 4%, sodass m-u-t dieses erneut übertreffen konnte.



