Die PAC-Produktfamilie von ICs bietet eine Motorsteuerungslösung, mit der Systembelastung, Materialaufwand und Markteinführungszeiten reduziert werden.

SUMEC (www.sumectools.com) hat heute die Einführung einer Serie äußerst leistungsfähiger Gartenwerkzeuge bekanntgegeben, die mit einem bürstenlosen DC-Motor (BLDC) laufen. Die Konstruktion basiert auf dem Power Application Controller(PAC) des in Dallas, Texas ansässigen Unternehmens Active-Semi® (active-semi.com) für die BLDC-Motorsteuerung.

Die Produktfamilie der PACGeräte ist für BLDC-Motoren optimiert und ermöglicht Algorithmen der Typen Back-EMF und Field Oriented Control (FOC), die mit oder ohne Hall-Sensoren implementiert werden können. Die PAC-Geräte enthalten eine Mischung aus digitalen Steuerelementen und integrierten analoge Komponenten. Damit entsteht eine optimale Motorsteuerungslösung. Nur die Leistungs-MOSFETs oder IGBTs sind extern. Dadurch wird eine flexible Skalierung der Leistung und eine raumoptimierte Architektur für die direkte Steuerung des Motors möglich.

"Als Tochtergesellschaft des in den Fortune Global 500 geführten Konzerns SINOMACH sind wir bei SUMEC weiterhin auf der Suche nach revolutionären Technologien für Motorregler, um außergewöhnliche Qualität für unsere Kunden schaffen zu können.

Active-Semi hat uns mit seiner All-Inclusive-PAC-IC-Architektur beeindruckt, bei der Hochspannungs-Gate-Treiber, konfigurierbare AFEs, Leistungsmanagement und ein ARM-Cortex-Kern zusammen mit weiteren, vielseitigen Peripheriegeräten integriert sind. Das schafft die Grundlage für unser hoch leistungsfähiges, äußerst zuverlässiges Werkzeugdesign mit geringster Belastung", sagt Guoyang Zhou, Leiter Elektronikentwicklung bei SUMEC. "Wir freuen uns darauf, diese skalierbare Architektur bei weiteren Produkten nutzen zu können, da wir bestrebt sind, unseren Kunden das Beste zu liefern.

Durch die ständigen Innovationen und Produktverbesserungen von SUMEC wird unsere Position als führender globaler Anbieter von Gesamtlösungen gestärkt. Zu unseren Marken zählen GForce und Yard Force für motorbetriebene Geräte für den Außenbereich, Elektrowerkzeuge und damit zusammenhängende Branchen.

Wir freuen uns über die globale Marktfreigabe von SUMECs Gartenwerkzeugen mit unserem PAC-Motorsteuerungs-IC", sagt Bernd Krafthoefer, Leiter Marketing bei Active-Semi. "Unser Power Application Controller mit seinem optimierten, hohen Maß an Integrationsmöglichkeiten, verfügbaren Firmware-Bibliotheken und Sicherheitsfunktionen bietet die besten Motorsteuerungslösungen mit einem einzigen IC, die heute auf dem Markt sind. PAC wird bei verschiedensten batterie- und wechselstrombetriebenen Geräten genutzt, darunter Gartenwerkzeuge, Handheld-Elektrowerkzeuge, Waschmaschinen, Kühlschränke und Drohnen, um nur einige zu nennen."

PAC-ICs unterstützen Anwendungen mit bis zu 600V. Sie werden in großen Mengen produziert und sind weltweit bei großen Vertriebshändlern erhältlich. Active-Semi bietet Evaluations-Kits, Motorsteuerungs-Firmware für mit oder ohne Sensor gelieferte Back-EMF sowie FOS-Steuerung an. Um eine schnellere Markteinführungszeit zu ermöglichen, macht Active-Semi außerdem Motortuning-Software verfügbar und gibt damit Starthilfe für die Kundenentwicklung.

Über Active-Semi

Das im Jahr 2004 im Silicon Valley gegründete Unternehmen Active-Semi mit Hauptsitz in Dallas, Texas ist ein sich schnell weiterentwickelnder Marktführer in den Bereichen Multi-Milliarden-Dollar-Energieverwaltung und intelligente digitale IC-Motorantriebe. Das Portfolio des Unternehmens aus analogen und Mischsignal-SoCs sorgt für skalierbare Kernplattformen, die in digitalen Steuersystemen für Aufladen und Leistungsbetrieb und integrierte Steuerungen bei industriellen, gewerblichen und privaten Anwendungen genutzt werden. Active-Semi bietet Power Application Controller (PAC), DC-DC- und ActivePMU™ -Produkte an, mit denen Größe und Kosten von Lösungen deutlich reduziert, die Zuverlässigkeit von Systemen erhöht und die Zeiten von Systementwicklungszyklen verkürzt werden können.

Active-Semi ist ein multinationales Unternehmen, das im vergangenen Jahr und erneut in diesem Jahr ein Wachstum von jeweils 100 % gegenüber dem Vorjahr verzeichnen konnte. Active-Semi International Inc. ist ein auf den Kaimaninseln ansässiger Konzern mit über 150 erteilten und angemeldeten Patenten und wird von führenden Risikokapitalgesellschaften wie USVP, Tenaya Capital, LG und LDV Partners finanziert. Weitere Informationen finden Sie unter www.active-semi.com.

Über SUMEC:

SUMEC wurde im Jahr 1997 in Nanjing, China, gegründet. Das Unternehmen fertigt innovative Elektrowerkzeuge und -geräte für den Innen- und Außenbereich auf batterie-, strom- und benzinbetriebenen Plattformen für den internationalen Markt. SUMEC hat seinen Hauptsitz in China und unterhält Abteilungen für F&E und Marketing in Nordamerika, Großbritannien, Europa und Australien. Mit seiner Marke Yard Force ist das Unternehmen dabei, zum führenden Anbieter von Leistung, Innovationen und Qualität im Bereich Elektro-Gartenprodukte zu werden, und bietet ein komplettes Sortiment an Hochdruckreinigern und Rasenpflegeprodukten an. Weitere Informationen finden Sie unter www.sumecpower.com oder www.yardforceusa.com.

