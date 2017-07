China und Russland eröffnen weltweit immer mehr Kulturinstitute und investieren in Auslandssender. Traditionelle Kultur-Player geraten ins Hintertreffen. Deutschland plant daher nun gemeinsame Institute mit Frankreich.

Wenn Außenminister Sigmar Gabriel diesen Donnerstag seinen französischen Amtskollegen Jean-Ives Le Drian trifft, werden die beiden auch kulturpolitisch neue Wege einschlagen: In der Türkei sind drei gemeinsame Häuser des Goethe-Instituts und des Institut Francais geplant - in Izmir, Diyarbakir und Gazintep - berichtete der Leiter der Kulturabteilung im Auswärtigen Amt, Andreas Görgen, bei der Vorstellung einer Studie zum internationalen Wettbewerb in der Kulturpolitik.

Mit dabei sind zudem die Niederländer und Schweden. Vorbild ist das bislang einzige deutsch-französische Kulturinstitut weltweit in Ramallah. Daneben wollen Berlin und Paris künftig an den Orten kooperieren, wo bisher nur eines der beiden Länder ein Institut unterhält.

Das ist eine Antwort auf den verschärften weltweiten Wettbewerb in der auswärtigen Kultur- und Bildungspolitik. Traditionelle Player wie Deutschland und Frankreich stehen massiv unter Druck, denn vor allem Russland und China haben ihre Investitionen kräftig erhöht: Allein die Zahl der chinesischen Konfuzius-Institute ist seit 2006 von 120 auf mehr als 500 gestiegen.

Dazu kommen mehr als 1000 "Konfuzius-Klassen" an Schulen im Ausland, heißt es in der Studie der Hertie School of Governance für das Auswärtige Amt. Auch wenn ein Konfuzius-Institut noch nicht mit einem ...

