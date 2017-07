The following instruments on XETRA do have their first trading day 12.07.2017

TrdMod InstCode Exch ISIN Name InstGrp InstType Curr CCP



CA XFRA US29250NAS45 ENBRIDGE 17/77 FLR BD03 BON USD N

CA XFRA US681919AZ97 OMNICOM GRP 12/22 BD03 BON USD N

CA XFRA US682680AS26 ONEOK 17/27 BD03 BON USD N

CA XFRA US682680AT09 ONEOK 17/47 BD03 BON USD N

CA XFRA US71568QAA58 PERUS.PERS.(PERS.) 11/21 BD03 BON USD N

CA XFRA US86562MAR16 SUMITOMO MITSUI F. 17/27 BD03 BON USD N

CA XFRA USP0779LAA37 BCO BTG P.(LU) 14/UND.FLR BD03 BON USD N

CA XFRA USU1108LAB54 BROADCOM/KY FIN. 17/22 BD03 BON USD N

CA XFRA XS1221106641 WILLOW NO.2 15/45 FLR MTN BD03 BON USD N

CA XFRA XS1571247490 METINVEST 17/21 REGS BD03 BON USD N

CA XFRA XS1572322318 AZURE NOVA I.FI.17/22 MTN BD03 BON USD N

CA XFRA XS1642812991 KLEOPAT.HDGS1 17/23 REGS BD03 BON EUR N

CA XFRA XS1647404554 ALD 17/22 MTN BD03 BON EUR N

CA XFRA XS1647644274 BMW FIN. NV 17/21 MTN BD03 BON NOK N

CA XFRA BMG6889V1072 PANDA GREEN EN.GRP HD-,10 EQ00 EQU EUR N

CA E6R1 XFRA CA2670002062 DUSOLO FERTILIZERS EQ00 EQU EUR N

CA 015 XFRA US00887A1051 AILERON THERAP. DL-,001 EQ00 EQU EUR N