IRW-PRESS: First Majestic Silver Corp.: First Majestic produziert im zweiten Quartal 3,9 Mio. Unzen Silberäquivalent

First Majestic Silver Corp. (First Majestic oder das Unternehmen) freut sich, bekanntzugeben, dass die Gesamtproduktion seiner sechs aktiven Silberminen im zweiten Quartal 2017 3,9 Millionen Unzen Silberäquivalent betrug. Die Gesamtproduktion setzte sich aus 2,3 Millionen Unzen Silber, 15.186 Unzen Gold, 7,6 Millionen Pfund Blei und 0,9 Millionen Pfund Zink zusammen.

Die Silberproduktion im zweiten Quartal wurde von der illegalen Störung der Bergbauaktivitäten durch Gewerkschaftsarbeiter, ein außergewöhnliches Geschehen, die zu einer geringfügigen Betriebsunterbrechung bei La Parrilla und Santa Elena sowie einer längeren und ernsthafteren Betriebsstörung bei La Encantada führte, beeinträchtigt, sagte Keith Neumeyer, President und CEO. Es ist schwierig, einen spezifischen Grund auszumachen - vielleicht sind es die höheren Benzinpreise oder Steuern in Mexiko -, aber die Unzufriedenheit unter den Gewerkschaftsarbeitern im gesamten Bergbausektor in Mexiko hat ein Niveau erreicht, das das Unternehmen in den fünfzehn Jahren seit seinem Bestehen so noch nie erlebt hat.

Herr Neumeyer erklärte weiter: Ich bin jedoch froh, dass sich unsere Maßnahmen zur Aufhebung der drei Blockaden und der Wiederaufnahme der Bergbauarbeiten als erfolgreich erwiesen haben. Die National Union sowie die Confederation of Mexican Workers Union befürworten beide die vom Unternehmen eingeleiteten Schritte. Diese sollen in den kommenden Quartalen zu Produktivitätssteigerungen in allen Produktionsstätten führen. Wir gehen davon aus, dass die Produktion im dritten Quartal wieder auf Kurs sein wird, und bemühen uns darum, die Produktionseinbußen im weiteren Jahresverlauf wettzumachen. Es gilt anzumerken, dass die Errichtung des neuen Röstofens bei La Encantada nicht von der Betriebsunterbrechung betroffen war und wie geplant Anfang 2018 fertiggestellt werden sollte.

Produktionsdetails:

2. Qua2. QuaVeränderun1. Veränderung rtal rtal g Quart im im al 2017 2016 Jahresverg2017 Quartalsver leich gleich

verarbeitetes Erz in 691.83798.18-13% 822.33-16% Tonnen 3 2 6

Gesamtproduktion - Un3.888.4.681.-17% 4.267.-9%

z 944 608 350 en Silberäquivalent produzierte Unzen Sil2.287.2.844.-20% 2.708.-16%

ber, 188 930 978

gesamt Silbergehalt (g/t) 130 148 -12% 136 -5% Silberausbeute (%) 79 75 6% 75 5%

produzierte Unzen Gol15.18616.371-7% 15.0471% d

produzierte Pfund Ble7.625.8.825.-14% 7.453.2% i 328 234 972

produzierte Pfund Zin860.933.837.-78% 871.59-1% k 9 301 6

Vierteljährlicher Betriebsbericht:

In den sechs in Betrieb befindlichen Silberminen des Unternehmens - Santa Elena, La Encantada, La Parrilla, Del Toro, San Martin und La Guitarra - wurden während des Quartals insgesamt 691.833 Tonnen Erz verarbeitet, ein Minus von 16 % gegenüber dem Vorquartal. Der Rückgang ist in erster Linie auf die drei illegalen Blockaden im Laufe des Quartals zurückzuführen. Bei La Parrilla dauerte die Blockade vier Tage, bei Santa Elena zwei Tage und bei La Encantada 42 Tage.

Die Silbergehalte beliefen sich im zweiten Quartal auf im Schnitt 130 g/t gegenüber 136 g/t im Vorquartal. Die Silbergehalte bleiben hauptsächlich infolge der geringer als erwarteten Gehalte bei Santa Elena, La Encantada und La Parrilla hinter den Prognosen zurück.

Die kombinierten Silbergewinnungsraten lagen im zweiten Quartal bei im Schnitt 79 % und stiegen damit um 5 % gegenüber dem Durchschnittswert von 75 % im vorausgegangenen Quartal. Der Hauptgrund für den Anstieg der Silbergewinnungsraten sind die geringere Durchsatzleistung und die niedrigeren Mangangehalte bei La Encantada.

Das Unternehmen erschloss im zweiten Quartal insgesamt 15.211 Meter, ein Plus von 11 % gegenüber 13.571 Metern im Vorquartal. Die Arbeiten konzentrierten sich auf die Erschließung neuer Produktionsbereiche, die Exploration von Zonen mit hohem Potenzial und die Vorbereitung neuer Strossen. Zum 30. Juni 2017 hatte das Unternehmen ungefähr 38 % der für 2017 geplanten unterirdischen Erschließungsarbeiten auf insgesamt 74.850 Metern abgeschlossen.

Während des Quartals waren in den Konzessionsgebieten des Unternehmens insgesamt 17 Bohrgeräte in Betrieb: 16 Geräte im Bereich der sechs Produktionsstätten und eines im Silberprojekt Plomosas. In den sieben Konzessionsgebieten wurden insgesamt 164 Bohrlöcher über 29.070 Meter niedergebracht. Zum 30. Juni 2017 hatte das Unternehmen 32 % der im Zuge der Erkundungsbohrungen 2017 geplanten 183.000 Bohrmeter absolviert. Das Unternehmen plant, die Anzahl der aktiven Bohrgeräte in der zweiten Jahreshälfte auf 25 zu erhöhen, um die für das Programm gesteckten Ziele zu erreichen.

Tabelle der vierteljährlichen Produktion der einzelnen Minen: http://www.irw-press.at/prcom/images/messages/2017/40345/Q2'17 Production results_DEprcom.001.png

*Bei der Addition bestimmter Beträge kann es zu Rundungsdifferenzen kommen. * Bei der Berechnung der Silberäquivalentwerte wurden die folgenden Preise verwendet: 17,21 US$ pro Unze Silber, 1.257 US$ pro Unze Gold, 0,98 US$ pro Pfund Blei und 1,18 US$ pro Pfund Zink.

Silber-/Goldmine Santa Elena:

- Während des Quartals produzierte Santa Elena 557.914 Unzen Silber und 11.522 Unzen Gold, was einer Produktion von insgesamt 1.399.940 Unzen Silberäquivalent entspricht, ein Anstieg von 2 % gegenüber dem Vorquartal. - In der Verarbeitungsanlage wurden insgesamt 232.451 Tonnen - bestehend aus 134.699 Tonnen Erz aus dem Tiefbau und 97.752 Tonnen aus der oberirdischen Haufenlaugungsplatte - verarbeitet. - Die Gehalte des unterirdischen Erzes beliefen sich im Schnitt auf 115 g/t Silber und 2,3 g/t Gold, während die Gehalte des Materials aus der oberirdischen Haufenlaugungsplatte durchschnittlich 40 g/t Silber und 0,7 g/t Gold betrugen. - Im April gelang es dem Unternehmen, die Rampe San Salvador an den Haupterzgang anzuschließen, und begann mit der Nutzung des zusätzlichen Minenzugangs, um die Staus beim Erztransport zu reduzieren und die logistische Abbauplanung zu verbessern. Weiters soll die neue Rampe die zukünftigen Explorationsaktivitäten im Bereich des Erzgangs Tortuga unterstützen. - Im zweiten Quartal wurden insgesamt 2.613 Meter im Tiefbau erschlossen; im vorangegangenen Quartal waren es 2.855 Meter. - Im zweiten Quartal wurden Erkundungsbohrungen mit einer Gesamtlänge von 2.608 Metern niedergebracht; im Vorquartal waren es 3.730 Meter.

Silbermine La Encantada:

- Eine 42tägige Betriebsunterbrechung infolge einer illegalen Blockade (wie am 24. Mai 2017 gemeldet), die von einer Gruppe abtrünniger Gewerkschaftsmitglieder errichtet wurde, hatte Auswirkungen auf die Produktion. Die Arbeiter waren nicht mit der Gehaltszulage einverstanden, die das Unternehmen und die National Union den Bergarbeitern anstelle einer Gewinnbeteiligung angeboten haben. Die Blockade wurde am 25. Mai 2017 nach einer positiven Einigung mit der National Union aufgehoben. Nach einer technischen Betriebseinstellung, die Verwaltungszwecken und der erneuten Ausbildung der Beschäftigten diente, wurden am 27. Juni 2017 die Abbauaktivitäten und am 1. Juli 2017 die Verarbeitungsaktivitäten wiederaufgenommen. - Infolge der Betriebsunterbrechung belief sich die Silberproduktion im zweiten Quartal auf 374.091 Unzen, ein Rückgang von 47 % im Vergleich zum Vorquartal. Die Erzverarbeitungsleistung ging im gleichen Zeitraum ebenfalls um 44 % zurück. - Die Silbergewinnungsraten lagen im Quartal bei 66 %, ein Plus gegenüber 60 % im Vorquartal, was sich in erster Linie der Verarbeitung von Erz mit einem Mangangehalt von 1 % oder weniger verdankt. - Die Fertigungsarbeiten für das Röstprojekt machten auch im zweiten Quartal Fortschritte. Rund 83 % der wichtigsten Komponenten sind nun fertiggestellt. Im Juni wurden erste Druckbohrtests durchgeführt. Die Fundamente für den Röstofen werden voraussichtlich im August gegossen werden. Das Unternehmen wird im dritten Quartal mit der Lieferung der fertiggestellten Module an den Minenstandort beginnen. - Im zweiten Quartal wurden im Vergleich zu 587 Metern im vorangegangenen Quartal 562 Meter im Tiefbau erschlossen. - Im zweiten Quartal wurden Bohrlöcher über insgesamt 2.899 Meter niedergebracht. Im Vorquartal waren es 2.805 Meter.

Silbermine La Parrilla:

- Im Laufe des Quartals wurden insgesamt 74.748 Tonnen (821 Tonnen pro Tag) Erz mit einem durchschnittlichen Silbergehalt von 123 g/t und einer Gewinnungsrate von 79 % im Flotationskreislauf verarbeitet, während 58.132 Tonnen (639 Tonnen pro Tag) Erz mit einem Silbergehalt von durchschnittlich 140 g/t und einer Gewinnungsrate von 73 % durch Cyanidlaugung aufbereitet wurden. Dabei wurden insgesamt 593.852 Unzen Silberäquivalent produziert. - Im Bleikreislauf wurden im zweiten Quartal bei einem Durchschnittsgehalt von 1,4 % und Gewinnungsraten von 73 % insgesamt 1,6 Millionen Pfund Blei produziert, was einem Rückgang von 11 % im Vergleich zum vorherigen Quartal entspricht. - Im Zinkkreislauf wurden bei einem Durchschnittsgehalt von 1,1 % und Gewinnungsraten von 48 % insgesamt 0,9 Millionen Pfund Zink produziert, ein Minus von 1 % gegenüber dem Vorquartal. - Das zentrale Labor des Unternehmens hat im Anschluss an seine Zertifizierung gemäß ISO 9001:2008 im Mai 2015 sein zweites Überwachungsaudit bestanden. Bei der Prüfung wurde befunden, dass die Einrichtung vollständig im Einklang mit den Anforderungen des Qualitätsmanagementsystems für die Probenaufbereitung, geochemische Dienstleistungen und analytische Services steht. Das Labor wird 2018 voraussichtlich die Zertifizierungstests für die Norm ISO 9001:2015 durchlaufen. - Im zweiten Quartal wurden im Vergleich zu 2.827 Metern im vorangegangenen Quartal 3.233 Meter im Tiefbau erschlossen. - Im zweiten Quartal wurden Bohrungen mit einer Gesamtlänge von 6.368 Metern niedergebracht; im vorherigen Quartal waren es 4.867 Meter.

Silbermine Del Toro:

- Die Gesamtproduktion bei Del Toro betrug im zweiten Quartal 712.714 Unzen Silberäquivalent, was einem Anstieg von 4 % im Vergleich zum Vorquartal entspricht. - Die Silbergehalte und -gewinnungsraten betrugen im zweiten Quartal im Schnitt 173 g/t bzw. 80 %. - Die Bleigehalte und -gewinnungsraten betrugen im Schnitt 4,8 % bzw. 70 %. Insgesamt wurden 6,0 Millionen Pfund Blei produziert, ein Plus von 7 % gegenüber Vorquartal. - Im zweiten Quartal wurden 3.222 Meter im Tiefbau erschlossen; im Vorquartal waren es 2.710 Meter. - Im zweiten Quartal wurden im Vergleich zu Bohrungen über 3.589 Meter Erkundungsbohrungen mit einer Gesamtlänge von 4.078 Metern niedergebracht. - Das Unternehmen beabsichtigt im dritten Quartal die Veröffentlichung eines aktualisierten NI 43-101-konformen technischen Berichts.

Silbermine San Martin:

- Die Gesamtproduktion bei San Martin umfasste im Quartal 425.645 Unzen Silber und eine Rekordzahl von 2.080 Unzen Gold, was insgesamt 577.598 Unzen Silberäquivalent entspricht - ein Plus von 11 % gegenüber dem vorausgegangenen Quartal. - Die Silbergehalte und -gewinnungsraten beliefen sich im zweiten Quartal auf durchschnittlich 234 g/t bzw. 85 %. Die Goldgehalte und -gewinnungsraten betrugen im Schnitt 1,0 g/t bzw. 94 %. - Die Trockenfilterpressen wurden im Laufe des Quartals installiert. Vor einem Testbetrieb des Systems müssen nur noch geringfügige Elektrik- und Verrohrungsarbeiten durchgeführt werden. Die Filterpressen, die der Rückgewinnung und Wiederverwertung der Abraumlösung und der Senkung des Wasserverbrauchs dienen, werden voraussichtlich Ende Juli 2017 getestet werden. - Im zweiten Quartal wurden im Vergleich zu 2.127 Metern im Vorquartal 3.224 Meter im Tiefbau erschlossen. - Im zweiten Quartal wurden im Vergleich zu 4.136 Metern im Vorquartal Erkundungsbohrungen mit einer Gesamtlänge von 7.352 Metern niedergebracht.

Silbermine La Guitarra:

- Die Quartalsproduktion bei La Guitarra belief sich auf insgesamt 229.276 Unzen Silberäquivalent - bestehend aus 138.345 Unzen Silber und 1.254 Unzen Gold. - Die Silbergehalte und -gewinnungsraten beliefen sich im zweiten Quartal auf durchschnittlich 188 g/t bzw. 77 %. Die Goldgehalte und -gewinnungsraten betrugen hingegen im Schnitt 1,8 g/t bzw. 74 %. - Im zweiten Quartal wurden im Vergleich zu 2.279 Metern im Vorquartal 2.093 Meter im Tiefbau erschlossen. - Im zweiten Quartal wurden im Vergleich zu 7.416 Metern Erkundungsbohrungen auf 3.092 Metern niedergebracht.

Bekanntgabe der Finanzergebnisse für das 2. Quartal und Telefonkonferenz

Das Unternehmen plant, die ungeprüften Finanzergebnisse für das zweite Quartal 2017 am Donnerstag, den 3. August 2017 zu veröffentlichen.

Darüber hinaus wird das Unternehmen am Freitag, den 4. August 2017, um 10 Uhr PDT bzw. 13 Uhr EDT eine Telefonkonferenz und einen Webcast abhalten.

Um an der Telefonkonferenz teilzunehmen, wählen Sie bitte eine der folgenden Nummern:

Gebührenfrei Kanada & USA: -1-800-319-4610 Außerhalb Kanadas & der USA:-1-604-638-5340

Gebührenfrei Deutschland: -0800 180 1954 Gebührenfrei UK: --0808 101 2791

Teilnehmer werden gebeten, sich zehn Minuten vor Beginn der Konferenz einzuwählen.

Klicken Sie auf WEBCAST auf der Startseite der Website von First Majestic unter www.firstmajestic.com, um ein zeitgleiches Audio-Webcast der Telefonkonferenz abzurufen.

Die Telefonkonferenz wird aufgezeichnet und kann unter einer der folgenden Nummern abgerufen werden:

-Gebührenfrei Kanada & USA:--1-800-319-6413 -Außerhalb Kanadas & der USA:--1-604-638-9010

-Zugangscode:

1118 gefolgt von der Rautentaste (#)

Die Aufzeichnung kann rund eine Stunde nach der Telefonkonferenz für sieben Tage abgerufen werden. Die Aufzeichnung wird ebenfalls für einen Monat auf der Website des Unternehmens verfügbar gemacht werden.

Über das Unternehmen

First Majestic ist ein Bergbauunternehmen, dessen Hauptaugenmerk auf der Silberproduktion in Mexiko liegt und das seine Unternehmensstrategie konsequent auf die Erschließung seiner bestehenden Rohstoffkonzessionen konzentriert. Das Unternehmen ist im Besitz von sechs im Betrieb befindlichen Silberminen: die Silbermine La Parrilla, die Silbermine San Martin, die Silbermine La Encantada, die Silbermine La Guitarra, die Silbermine Del Toro und die Silber-Gold-Mine Santa Elena. Die Silberproduktion in diesen Minen soll 2017 zwischen 11,1 und 12,4 Millionen Unzen Silber bzw. 16,6 und 18,5 Millionen Unzen Silberäquivalent liegen.

WEITERE INFORMATIONEN erhalten Sie über info@firstmajestic.com oder auf unserer Website unter www.firstmajestic.com bzw. unter unserer gebührenfreien Telefonnummer 1.866.529.2807.

FIRST MAJESTIC SILVER CORP. Unterschrift: Keith Neumeyer Präsident & CEO FIRST MAJESTIC SILVER CORP. Suite 1805 - 925 West Georgia Street Vancouver, B.C., Kanada V6C 3L2

Telefon: (604) 688-3033 Fax: (604) 639-8873

Gebührenfrei: 1-866-529-2807 Website: www.firstmajestic.com E-Mail: info@firstmajestic.com New York - AG Toronto - FR Frankfurt - FMV Mexiko - AG

