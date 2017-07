Diese Meldung erreichte uns gestern: Porsche blickt in Sachen Absatz auf das erfolgreichste erste Halbjahr der Unternehmensgeschichte. Die Porsche-Aktie besitzt Potenzial. Wir stellen Ihnen einen Mini Future Long auf Porsche vor.

Nie zuvor konnte der Sportwagenhersteller in der ersten Hälfte eines Geschäftsjahres so viele Fahrzeuge ausliefern. Treiber des Wachstums und volumenstärkste Baureihe bleibt nach Angaben des Unternehmens der Macan. Den prozentual kräftigsten Zuwachs erzielte indes der neue Panamera. Der viertürige Sportwagen legte in Sachen Verkaufszahlen um 54 Prozent zu. Als größter Einzelmarkt etablierte sich China mit einer deutlichen Steigerung um 18 Prozent auf 35.864 Fahrzeuge. Für Vertriebsvorstand Detlev von Platen belegen die Zahlen, dass Porsche mit dem neuen Panamera ein großer Wurf gelungen ist. "Die Begeisterung der Kunden ist überwältigend. Mit seinen Hybrid-Varianten und dem neuen Sport Turismo wird uns der Panamera weiteren Schub geben", so von Platen. Die Analysten der US-Investmentbank ...

