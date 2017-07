Bad Marienberg - Vorstand und Aufsichtsrat der im Basic Board der Frankfurter Wertpapierbörse notierten AGRARIUS AG (ISIN DE000A2BPL90/ WKN A2BPL9) haben am Dienstag (11.07.) beschlossen, die sofortige Wandlung der Teilschuldverschreibungen der Wandelschuldverschreibung 2016/2021 gemäß den Anleihebedingungen zu verlangen, so das Unternehmen in einer aktuellen Pressemitteilung. Näheres entnehmen Sie bitte dem Wortlaut der folgenden Pressemeldung:

Den vollständigen Artikel lesen ...