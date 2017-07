splendid medien AG: Der neue HELLBOY und IRON SKY THE COMING RACE bei Splendid Film

Der neue HELLBOY und IRON SKY THE COMING RACE bei Splendid Film

(Köln, 12. Juli 2017) - Nach dem großen Erfolg von IRON SKY hat Splendid Film, Tochtergesellschaft der Splendid Medien AG, Köln, nun auch den zweiten Teil der SciFi-Komödie des finnischen Regisseurs Timo Vuorensola - IRON SKY THE COMING RACE - akquiriert. Zwanzig Jahre nach den Ereignissen auf dem Mond ist die Erde durch einen Atomkrieg unbewohnbar geworden, doch unter der Oberfläche gibt es noch eine andere Welt, die von Dinosauriern und Nazis bevölkert ist.

Düster wird es im neuen HELLBOY: RISE OF THE BLOOD QUEEN. Eine neue Mission führt Hellboy (David Harbour, "Stranger Things") nach London, wo er sich der Rückkehr des Bösen stellen muss. Die Regie übernimmt Neill Marshall ("Game of Thrones") nach einem Drehbuch von Andrew Cosby und Hellboy-Schöpfer Mike Mignola.

Im SciFi-Actionthriller FREAK SHIFT gehen Oscar-Preisträgerin Alicia Vikander ("Ex Machina", "Tom Raider") als Diane und Armie Hammer ("The Lone Ranger", "The Social Network"") als Felton auf die Jagd nach tödlichen Monstern. Diane ist besessen davon, sich für den Tod ihrer Familie zu rächen. Felton, der sie immer noch liebt, setzt sein Leben auf Spiel, um sie zu retten. Regie führt Ben Wheatley ("Free Fire").

Gerald Butler back in Action! Im Western SNOW PONIES soll er mit einer Bande knallharter Männer ein mysteriöses Paket ausliefern. Unterwegs stellen sich ihnen mörderische Gegner und gefährliche Hindernisse in den Weg, die dem Team zu schaffen machen - neben der Frage, für welche Fracht sie eigentlich ihr Leben riskieren.

Mit spektakulärer Asien-Action sorgte THE VILLAINESS unter der Regie von Jung Byuong-Gil ("Confession of Murder") auf den diesjährigen Filmfestspielen von Cannes für großes Aufsehen. Zur Geschichte: Ausgebildet zu einer hocheffektiven Killermaschine wird Sook-Hee (Kim Ok-Vin) als Spionin für eine geheime Regierungsorganisation angeheuert. Als Schläferagentin richtet sie sich auf ein halbwegs normales Leben mit Mann und Kind ein, bis sie einen Mordauftrag erhält, der sie tief in die Abgründe ihrer dunklen Vergangenheit zurückführt.

Für die exklusive Auswertung in Benelux sicherte sich Splendid Film vom Lizenzgeber IM Global UNABOMB, mit Viggo Mortensen, der die unkonventionelle und lange Jagd des FBI nach dem berüchtigten Bombenattentäter Ted Kaczynski thematisiert. Regie führt Robert Lorenz ("American Sniper", "Gran Torino").

Die Filme sind für die Auswertung ab 2018 vorgesehen.

