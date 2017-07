Bad Marienberg - In seiner konstituierenden Sitzung hat der Aufsichtsrat der NanoFocus AG (ISIN DE0005400667/ WKN 540066) Ralf Terheyden zu seinem Vorsitzenden gewählt und Stephan Gais zu einem Stellvertreter, so das Unternehmen in einer aktuellen Pressemitteilung. Näheres entnehmen Sie bitte dem Wortlaut der folgenden Pressemeldung:

Den vollständigen Artikel lesen ...