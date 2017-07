Bad Marienberg - Windkraft Nord USA Inc., ein Unternehmen des Husumer Projektentwicklers und mehrheitlich zur PNE WIND-Gruppe gehörenden WKN AG, hat die Projektrechte am US-Windenergievorhaben "Vivaldi Springtime" an die Pattern Energy Group 2 LP ("Pattern Development") verkauft, so die PNE WIND AG (ISIN DE000A0JBPG2/ WKN A0JBPG) in einer aktuellen Pressemitteilung. Näheres entnehmen Sie bitte dem Wortlaut der folgenden Pressemeldung:

